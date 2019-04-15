В Украине сократилось производство молока: обнародованы итоги
В целом производство молока на предприятиях увеличилось, а у населения – сократилось
Объем производства молока в Украине по итогам первого квартала 2019 года уменьшился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба Государственной службы статистики.
По данным ведомства, производство молока в январе-марте этого года сократилось до 1,9 млн тонн, тогда как годом ранее – 1,94 млн тонн.
На предприятиях этот показатель вырос до 677,6 тыс. тонн (+0,6% в годовом измерении), а в хозяйствах населения, наоборот, сократился до 1,23 млн тонн (-3,3%).
Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей.
Напомним, в марте эксперты прокомментировали "Сегодня" сокращение поголовья крупного рогатого скота, включая коров, а также овец и коз в Украине. Подробнее читайте в материале: "Прибыльное животноводство в Украине: названы три главных подхода".
Ранее сообщалось, что объем фальсифицированной молочной продукции в Украине достигает 30%, что негативно влияет на рентабельность производства молока.
При этом в Ассоциации производителей молока отмечали, что 99% подделок происходят в маленьких торговых точках:
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