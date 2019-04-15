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В Украине сократилось производство молока: обнародованы итоги

Сегодня, 17:40

В целом производство молока на предприятиях увеличилось, а у населения – сократилось

Фото: Pixabay

Объем производства молока в Украине по итогам первого квартала 2019 года уменьшился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба Государственной службы статистики.

По данным ведомства, производство молока в январе-марте этого года сократилось до 1,9 млн тонн, тогда как годом ранее – 1,94 млн тонн.

На предприятиях этот показатель вырос до 677,6 тыс. тонн (+0,6% в годовом измерении), а в хозяйствах населения, наоборот, сократился до 1,23 млн тонн (-3,3%).

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей.

Напомним, в марте эксперты прокомментировали "Сегодня" сокращение поголовья крупного рогатого скота, включая коров, а также овец и коз в Украине. Подробнее читайте в материале: "Прибыльное животноводство в Украине: названы три главных подхода".

Ранее сообщалось, что объем фальсифицированной молочной продукции в Украине достигает 30%, что негативно влияет на рентабельность производства молока.

При этом в Ассоциации производителей молока отмечали, что 99% подделок происходят в маленьких торговых точках:


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Тег молоко, производство, Госстат

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Сегодня

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