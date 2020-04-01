В Украине создадут миллионы новых рабочих мест – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать план создания в стране "миллионов рабочих мест", чтобы удержать тех граждан, которые были вынуждены вернуться с заработков за границей из-за эпидемии коронавируса.

Об этом он заявил в видеообращении к согражданам 1 апреля.

"Считаю, что мы должны сделать все и удержать этих людей на Родине. Нам очень нужны ваши знания и ваши умения. Поэтому предлагаю правительству разработать отдельный механизм, который создаст в Украине дополнительные миллионы рабочих мест", – отметил Зеленский.

В этом контексте президент назвал знаковым продолжение программы "Большое строительство", в рамках которой в 2020 году планируется строительство или реконструкция 4 тыс. км дорог, 236 школ, 155 детсадов, 210 многопрофильных больниц интенсивного лечения 1-го и 2-го уровней, 427 медицинских амбулаторий, 169 спорткомплексов.

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Зеленский уверен, что это придаст необходимый импульс для экономического развития и создаст новые рабочие места.

"Очень хочется, чтоб после карантина все мы – и те, кто работал здесь, и те, кто вернулся из-за границы – вместе строили Украину", – подчеркнул глава государства.

Напомним, что из-за удара, который эпидемия коронавируса нанесла по украинской экономике, планируется пересмотр бюджета на 2020 год. Подробнее об это: "Госбюджет Украины будут урезать из-за коронавируса: кого затронут изменения".

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