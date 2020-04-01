В Украине справятся с дефицитом важной продукции: подробности

На время борьбы с коронавирусом временно уменьшено налогообложение для производства этилового спирта

Спиртовые дезинфекторы скоро снова появятся в продаже. Украинский парламент на внеочередном пленарном заседании 30 марта дополнил и расширил перечень налоговых и социальных изменений, введенных на период карантина другими законами от 17 марта (№3275). О том, что изменится для налогоплательщиков, потребителей и получателей пенсий и социальной помощи, читайте в нашем материале "Новые льготы и ограничения на время карантина: что узаконила Рада".

Так, на время борьбы с коронавирусом временно уменьшено налогообложение для производства этилового спирта, который используется для производства дезинфицирующих средств. До 31 мая разрешено отгружать этиловый спирт производителям лекарственных и дезинфицирующих средств с акцизного склада при акцизном налоге 0 грн. Такая мера призвана ликвидировать дефицит дезинфицирующих средств.

По словам производителей, сейчас запасов спирта хватает, чтобы полностью удовлетворить потребности Украины и в медицинском спирте, и в дезинфицирующих средствах на основе спирта. Однако производителей этих продуктов отпугивала высокая акцизная ставка на спирт.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что заводы "Укрспирта" будут выпускать дезинфицирующее средство, которое используется как сырье для антисептиков.

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При этом "Укрспирт" не будет повышать цены на спирт в условиях карантина, несмотря на сезонное подорожание сырья.

А новости "Сегодня" подготовили сюжет о том, как часто нужно убирать в доме во время карантина:

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