В Украине спрогнозировали дальнейшее снижение цен на бензин и дизель
Такое мнение высказал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн
В ближайшие несколько недель ожидается дальнейшее снижение стоимости дизельного топлива и бензина, подешевевших в июне, приблизительно на две-три гривни на фоне уменьшения мировых цен. Такой прогноз озвучил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.
"Снижение цен на топливо в Украине началось, и я думаю, оно будет продолжаться. По дизельному топливу есть потенциал в размере двух-трех гривен на литре в ближайшие пару недель, а по бензину – до двух гривен на литре", – отметил эксперт.
При этом он добавил, что ситуация не изменится, если не произойдет резкой смены мировой конъюнктуры, пока она стабильна.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что с 1 июля в Украине началась реформа системы контроля оборота горючего, которая может повлиять на уровень спроса и предложения топлива на рынке, а соответственно, и на цены.
Бензин и дизельное топливо в июне подешевели на 10-17 копеек на литре, а автомобильный газ – на 34 копейки. Наши журналисты выясняли, с чем это связано и будет ли горючее дешеветь дальше?
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