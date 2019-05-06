В Украине стали добывать больше газа

Импорт голубого топлива при этом тоже вырос

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

За январь-апрель 2019 года добыча природного газа в Украине остсавила 7,01 млрд кубометров, сообщается в отчете оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины, госкомпании "Укртрансгаз".

Этот показатель на 3,6% больше, чем в аналогичный период 2018 года. В частности, добыча газа государственной "Укргаздобычей" выросла на 2,7%, до 5,14 млрд кубометров.

В отчете компании также указано, что за четыре месяца 2019 году в Украину импортировано 2,4 млрд куб. м голубого топлива, что на 10% больше прошлогоднего объема. При этом страна уже 1256 дней (четвертую весну) не импортирует из России. газ для своих нужд.

Кроме того, "Укртрансгаз" отметил, что украинские потребители всех категорий за январь-апрель получили 12,6 млрд куб. м газа, что на 14% меньше аналогичного показателя 2018 года. А вот общее использование газа для производственно-технологических нужд (ПТО) – увеличилось на 6% и насчитывает 1,2 млрд куб. м.

Как сообщалось, Украина планирует наращивать добычу газа внутри страны, чтобы полностью отказаться от импорта голубого топлива уже в ближайшие годы.

Напомним, в Полтавской области недавно пробурили новую скважину глубиной шесть километров, которая позволит добывать больше украинского газа:

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