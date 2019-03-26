Занятость и безработица в Украине: появились официальные данные
Уровень занятости населения в возрасте от 15 до 70 лет составил 56,6%
Уровень безработицы среди экономически активного населения Украины в возрасте от 15 до 70 лет в четвертом квартале 2018 года сократился на 0,6 процентных пункта (п.п.) и составил 9,3% по сравнению с аналогичным кварталом 2017-го.
Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 25 марта.
По данным ведомства, уровень занятости населения в возрасте от 15 до 70 лет увеличился на 1,2 п.п. и составил 56,6%, а среди населения трудоспособного возраста – на 1,9 п.п. и достиг 65,8%.
"Количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в четвертом квартале 2018 года составила 16,2 млн человек, а число безработных соответствующего возраста – 1,7 млн человек", – говорится в сообщении.
Ранее Госстат сообщил, что по состоянию на 1 февраля 2019 года количество зарегистрированных безработных в Украине составило 364,3 тыс. человек – почти 191 тыс. женщин и более 173 тыс. мужчин.
По данным Госстата, наиболее востребованными на рынке труда Украины в 2019 году будут рабочие специальности – токаря, слесаря и строителя. Кроме того, будут востребованы работники социальной сферы – учителя, репетиторы, психологи, няни и врачи:
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