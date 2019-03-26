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Занятость и безработица в Украине: появились официальные данные

Сегодня, 13:59

Уровень занятости населения в возрасте от 15 до 70 лет составил 56,6%

Фото: Pixabay
Занятость и безработица в Украине: появились официальные данные //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a12/842/5c9a128425f9a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a12/842/5c9a128425f9a.jpg Экономика Уровень занятости населения в возрасте от 15 до 70 лет составил 56,6%

Уровень безработицы среди экономически активного населения Украины в возрасте от 15 до 70 лет в четвертом квартале 2018 года сократился на 0,6 процентных пункта (п.п.) и составил 9,3% по сравнению с аналогичным кварталом 2017-го.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 25 марта.

По данным ведомства, уровень занятости населения в возрасте от 15 до 70 лет увеличился на 1,2 п.п. и составил 56,6%, а среди населения трудоспособного возраста – на 1,9 п.п. и достиг 65,8%.

"Количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в четвертом квартале 2018 года составила 16,2 млн человек, а число безработных соответствующего возраста – 1,7 млн человек", – говорится в сообщении.

Ранее Госстат сообщил, что по состоянию на 1 февраля 2019 года количество зарегистрированных безработных в Украине составило 364,3 тыс. человек – почти 191 тыс. женщин и более 173 тыс. мужчин.

По данным Госстата, наиболее востребованными на рынке труда Украины в 2019 году будут рабочие специальности – токаря, слесаря и строителя. Кроме того, будут востребованы работники социальной сферы – учителя, репетиторы, психологи, няни и врачи:

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Тег Госстат, безработица

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