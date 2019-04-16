В Украине стало меньше безработных

В марте на одно вакантное место претендовали три человека

Фото: Pixabay

Количество безработных в Украине в марте уменьшилось на 7,2% по сравнению с февралем – 340,7 тыс. человек. Об этом 16 апреля сообщила Государственная служба статистики.

По данным ведомства, число вакансий в марте выросло до 100 тыс., что на 18,3% больше, чем месяцем ранее. На одно вакантное место претендовали три человека.

При этом среди городского населения 184,4 тыс. безработных, среди сельского – 156,3 тыс. Количество женщин без работы составило 189,6 тыс., а безработных мужчин – 151,1 тыс.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей.

Ранее Госстат сообщал, что по состоянию на 1 февраля 2019 года количество зарегистрированных безработных в Украине составило 364,3 тыс. человек – почти 191 тыс. женщин и более 173 тыс. мужчин.

По данным ведомства, наиболее востребованными на рынке труда Украины в 2019 году будут рабочие специальности – токаря, слесаря и строителя. Кроме того, будут востребованы работники социальной сферы – учителя, репетиторы, психологи, няни и врачи:

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