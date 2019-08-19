В Украине стало меньше безработных

Госстат обнародовал данные по безработице за июль-2019

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Количество зарегистрированных безработных среди населения Украины, численность которого сократилась до 42,08 млн человек, по итогам июля 2019 года уменьшилось до 280,8 тыс. человек. Об этом сообщила Государственная служба статистики со ссылкой на данные Государственной службы занятости.

Таким образом, число безработных за месяц сократилось на 6,3 тыс. человек. Из указанного числа безработных – 162,4 тыс. женщин и 118,4 тыс. мужчин. Свободных вакансий в этот период было 95,4 тыс.

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Кроме того, 165,1 тыс. официально зарегистрированных безработных проживают в городах, 115,7 тыс. - в сельской местности.

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что в Украине станет меньше рабочей силы. По данным Фонда, к 2050 году количество работников сократится более чем на треть.

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