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В Украине стало меньше "налички": названа самая ходовая банкнота

17 июля, 14:32

В НБУ сообщили о росте популярности безналичных расчетов

Фото: пресс-центр НБУ

На фоне перехода украинцев на безналичные расчеты в наличном обороте в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года находилось наличности на общую сумму 393,8 млрд гривен, из которой банкнот – 391,3 млрд гривен (2,8 млрд штук) и монет – 2,4 млрд гривен (13,2 млрд штук). 

Об этом 17 июля сообщается на странице Национального банка Украины в Facebook.

При этом, по данным регулятора, наличность в обороте уменьшилась на 1,6%, или на 6,4 млрд гривен, по сравнению с началом года. Такая тенденция связана со стабильным трендом роста популярности безналичных расчетов, добавили в НБУ.

"Больше всего по количеству в наличном обороте Украины находится банкнот номиналом 200 гривен и разменных монет номиналом 10 копеек (23% и 29% соответственно)", – сказано в сообщении.

Регулятор опубликовал инфографику, на которой указано, что среднее количество банкнот на одного украинца составляет 67 штук, а разменных и оборотных монет различных номиналов – 314 штук.

Чего ждать от финансового и валютного рынков в ближайшие месяцы, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал".

Ранее мы писали, что НБУ решил изменить банкнотно-монетный ряд. Теперь в Украине появится купюра 1000 гривен, мелкие монеты выйдут из оборота, а 1, 2, 5 и 10 гривен постепенно станут металлическими:


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Тег деньги, НБУ, наличность, наличка

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Сегодня

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