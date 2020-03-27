В Украине станет больше гречки и гороха: прогноз урожая

Аграрии соберут больше тех культур, рентабельность которых выросла в прошлом году

Несмотря на прогнозы о потере Украиной рекордного урожая в 2020 году, сбор гречихи превысит показатель прошлого года на 13,3% и составит 96,4 тыс. тонн, а гороха – на 20% и достигнет 687,4 тыс. тонн. Такой прогноз озвучили специалисты Национального научного центра (ННЦ) "Институт аграрной экономики".

Среди продукции зерновой группы также прогнозируется увеличение урожая ржи – до 355,4 тыс. тонн (+6,7%) и яровой пшеницы – до 696,8 тыс. тонн (+5,3%). Практически на уровне 2019 года сохранится производство риса – 54,5 тыс. тонн, что на 0,2% меньше, чем в прошлом году.

В целом увеличение урожая прогнозируется по тем культурам, которые в 2019 году восстановили свою прибыльность. Так, рентабельность производства гороха составила 12,2%, тогда как в 2018 году эта культура была убыточной (рентабельность -5,4%). Аналогичная ситуация и по гречихе, рентабельность которой в прошлом году составила 6,5% (против -17,2% в 2018 году). Рентабельность производства ржи достигла в 2019 году рекордных 43,2% против -2,2% в предыдущем году.

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В то же время по остальным зерновым культурам прогнозируется уменьшение объемов урожая на 10%, или 7,7 млн тонн.

"Впрочем, объемы урожая – 67,3 млн тонн – станут третьим результатом за всю историю Украины и существенно не повлияют на насыщение внутреннего рынка", – говорят аналитики.

Как сообщалось, снижение прогнозов по валовому сбору урожая зерновых и масличных культур в 2020 году эксперты объясняют уменьшением посевов зерновых и масличных культур и теплой погодой, которая увеличивает риск повреждения урожая зерновых грибками и грызунами. Ранее новости "Сегодня" уже рассказывали об этой проблеме:

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