В Украине станет больше почтовых отделений: названы цифры

/ Фото: Укрпочта

В Украине за пять лет значительно увеличат количество стационарных и мобильных почтовых отделений. Об этом говорится в Программе деятельности правительства, опубликованной на сайте Кабинета министров.

В целом планируется повысить уровень доступности объектов почтовой связи на 20% – с 20 тыс. до 24 тыс. точек присутствия почтовых операторов. Сфокусироваться предлагают на мелких и отдаленных населенных пунктах.

"Для обеспечения населения Украины качественным почтовым сервисом прежде всего будут установлены единые правила и условия, которыми регулируется предоставление услуг почтовой связи, стандарты качества для предоставления услуг почтовой связи и внедрены системы для обеспечения соблюдения стандартов. Для обеспечения доступности почтовых услуг в отдаленных населенных пунктах будет развиваться инструмент мобильных почтовых отделений: их количество будет увеличено в 3,8 раза (с 130 до 500 единиц)", – говорится в документе.

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Кроме того, "Укрпочту" собираются привлечь к оказанию финансовых (банковских) и других услуг, требующих работы с широкой клиентской базой.

"Это будет способствовать интеграции жителей мелких и отдаленных населенных пунктов к экономической жизни и сделает для них более доступными публичные сервисы", - считают в правительстве.

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Напомним, что в августе Министерство инфраструктуры обнародовало проект приказа о повышении тарифов в среднем на 12-15% на прием и доставку печатной прессы по подписке через "Укрпочту" со следующего года.

Новости "Сегодня" писали, что в 2018 году "Укрпочта" намеревалась отказаться от доставки пенсий на дом, но Кабинет министров и тогдашний президент Петр Порошенко вмешались в ситуацию и поспособствовали заключению соглашения между Пенсионным фондом и оператором.

В этом году "Укрпочта" в очередной раз призвала повысить тариф на доставку пенсий. В противном случае почтовый оператор откажется доставлять их с 1 января 2020 года.

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