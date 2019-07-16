В Украине станет меньше рабочей силы: МВФ поделился неутешительным прогнозом
Аналитики прочат демографические проблемы всему восточному региону Европу
Численность рабочей силы в Украине, Болгарии, Латвии и Польше к 2050 году сократится более чем на треть. К такому выводу пришел Международный валютный фонд (МВФ) в своем докладе о негативных демографических тенденциях в странах Центральной и Восточной Европы (Demographic Headwinds in Central and Eastern Europe).
В Словакии и Сербии при этом рабочая сила уменьшится на 20%. Исключением из этой тенденции среди стран региона станет лишь Турция, где количество трудящихся вырастет примерно на 15-20%, отмечается в докладе.
Прогноз рабочей силы в рамках базового сценария (процентное изменение с 2015 года):
МВФ прогнозирует, что несмотря на увеличение возраста выхода на пенсию, ожидается снижение числа работающих. Причиной общего сокращения населения МВФ считает низкую рождаемость и эмиграцию. Как полагают аналитики, это будет иметь серьезные последствия для экономического рост,а уровня жизни и финансовой стабильности устойчивости в регионе.
Напомним, ранее в Украине подсчитали безработных. Данные за первый квартал 2019 года опубликовала Госслужба статистики.
Также новости "Сегодня" рассказывали о том, каких работников сильнее всего не хватает в Киева:
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