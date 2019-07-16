В Украине станет меньше рабочей силы: МВФ поделился неутешительным прогнозом

Аналитики прочат демографические проблемы всему восточному региону Европу

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Численность рабочей силы в Украине, Болгарии, Латвии и Польше к 2050 году сократится более чем на треть. К такому выводу пришел Международный валютный фонд (МВФ) в своем докладе о негативных демографических тенденциях в странах Центральной и Восточной Европы (Demographic Headwinds in Central and Eastern Europe).

В Словакии и Сербии при этом рабочая сила уменьшится на 20%. Исключением из этой тенденции среди стран региона станет лишь Турция, где количество трудящихся вырастет примерно на 15-20%, отмечается в докладе.

Прогноз рабочей силы в рамках базового сценария (процентное изменение с 2015 года):

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МВФ прогнозирует, что несмотря на увеличение возраста выхода на пенсию, ожидается снижение числа работающих. Причиной общего сокращения населения МВФ считает низкую рождаемость и эмиграцию. Как полагают аналитики, это будет иметь серьезные последствия для экономического рост,а уровня жизни и финансовой стабильности устойчивости в регионе.

Напомним, ранее в Украине подсчитали безработных. Данные за первый квартал 2019 года опубликовала Госслужба статистики.

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