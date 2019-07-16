Сделать стартовой
25,74
29,01
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

В Украине станет меньше рабочей силы: МВФ поделился неутешительным прогнозом

16 июля, 14:16

Аналитики прочат демографические проблемы всему восточному региону Европу

Фото: Getty Images

Численность рабочей силы в Украине, Болгарии, Латвии и Польше к 2050 году сократится более чем на треть. К такому выводу пришел Международный валютный фонд (МВФ) в своем докладе о негативных демографических тенденциях в странах Центральной и Восточной Европы (Demographic Headwinds in Central and Eastern Europe).

В Словакии и Сербии при этом рабочая сила уменьшится на 20%. Исключением из этой тенденции среди стран региона станет лишь Турция, где количество трудящихся вырастет примерно на 15-20%, отмечается в докладе.

Прогноз рабочей силы в рамках базового сценария (процентное изменение с 2015 года):

Читайте также

МВФ прогнозирует, что несмотря на увеличение возраста выхода на пенсию, ожидается снижение числа работающих. Причиной общего сокращения населения МВФ считает низкую рождаемость и эмиграцию. Как полагают аналитики, это будет иметь серьезные последствия для экономического рост,а уровня жизни и финансовой стабильности устойчивости в регионе.

Напомним, ранее в Украине подсчитали безработных. Данные за первый квартал 2019 года опубликовала Госслужба статистики.

Также новости "Сегодня" рассказывали о том, каких работников сильнее всего не хватает в Киева:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег экономика, рабочие, население, трудоустройство, демография, рынок труда, МВФ

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине станет меньше рабочей силы: МВФ поделился неутешительным прогнозом". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Курс, МВФ и экономическая встряска: эксперты предостерегли о последствиях люстрации главы НБУ

12 июля, 15:10

Финансисты моделируют разные исходы реализации этой инициативы, однако пока не воспринимают ее всерьез

Лагард стала ближе к должности главы Центробанка ЕС

9 июля, 15:35

Кандидатуру согласовали европейские министры экономики и финансов

Большая разборка: что такое трудовые отношения и как и правильно оформить в Украине

8 июля, 07:00

Трудовые договоры дают возможность устроиться в штат, а договоры подряда заключают для оказания конкретных услуг

"Удаленка" и гибкий график: бизнес в Украине активно осваивает новшества

6 июля, 08:13

Работа в креативных пространствах, коворкингах или опенспейсах позволяет предпринимателям устанавливать контакты

Без химии: 10 народных средств от комаров

Развенчиваем мифы об аутизме и синдроме Дауна

Вот, что о характере мужчины расскажет кофе

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

Что происходит с организмом, когда мы забрасываем тренировки

Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона

​Самый крупный тираннозавр в мире

Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото

Велосипедистка дня: психолог и предприниматель Джулия Эстер

Колбаса может вызвать опасную инфекцию. Умирает каждый 5-й

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

Грустная судьба чудесных советских актрис

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

Вчера, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

14 июля, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

Половина украинцев не понимает, что происходит в украинской политике: результаты социального исследования

14 июля, 07:00

Вторая половина очень интересуется политикой. Эксперты считают, что это плохо Мария Пирогова

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

14 июля, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

10 принципов омолаживающего макияжа

Деле Алли возобновил отношения с бывшей подругой. Фото

Порядок предоставления субсидий изменяется несколько раз в год
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь