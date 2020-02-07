В Украине становится все меньше собственного сыра

/ Фото: Pixabay

Украинские сыроделы находятся в сложном положении: с одной стороны, на рынок давит растущий импорт европейских сыров, с другой – закупочные цены на молоко, которые не позволяют снизить стоимость сырья. В результате доходность многих производителей мизерная, а деятельность некоторых сырзаводов и вовсе убыточна, пишет "Инфагро".

"Даже сейчас, когда курс гривни обвалился, себестоимость приобретения европейских сыров типа "Гауда"/"Эдам" редко превышает отметку в 115 грн/кг (с доставкой и растаможкой). Такой сыр трейдеры-импортеры без проблем отдают дистрибьюторам по 125 грн. Украинские сыроделы рядовые сыры предлагают этим дистрибьюторам, как правило, не дешевле 160 грн/кг", - отмечают эксперты агропортала.

Они отмечают, что экспорт сыров при этом снижается, а потому многие предприятия вынуждены сокращать объемы производства.

Реклама

Читайте также: Без феты, пармезана и шампанского: из украинских магазинов исчезнут продукты с привычными названиями

В тренде Гривня удержалась: в Украине резко подешевели доллар и евро

Так, в январе 2020 года выпуск сычужного сыра вместе с сырными продуктами сократился еще на 4% до 9,8 тыс. тонн. А за весь 2019 года по сравнению с 2018 годом выпуск уменьшился примерно на 17%, до 128 тыс. тонн, правда в большей степени за счет сырного продукта.

Аналитики считают, что настоящих твердых-сыров выпущено лишь немногим более 60 тыс. тонн и предполагают, что в 2020 году производство сыров в Украине упадет еще на 5-7% из-за увеличения импорта.

Как писали новости "Сегодня", несмотря на то что Украина покупает больше сыра, чем продает, в Украине производят необычные сорта этого продукта. Например, в селе Подлесное Кировоградской области выпускают сыры из молока альпийских коз. Этих экзотических для нашей местности животных сюда завезли два года назад. Сейчас насчитывается уже несколько сотен голов. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама