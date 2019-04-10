Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,7
30,11
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

В Украине стартовал сезон огородов: что выращивают на продажу

Сегодня, 14:46

Эксперты посоветовали обращать внимание на динамику "овощных" цен в прошлом сезоне

В Украине стартовал сезон огородов: что выращивают на продажу Экономика Эксперты посоветовали обращать внимание на динамику "овощных" цен в прошлом сезоне

В Украину пришло тепло и дожди, и жители страны активно занялись огородами. Сажают и для себя, и на продажу. 

Семья Кушнируков каждый год засаживает восемь соток своего огорода овощами. Хозяйка Наталья говорит, что сейчас выращивают только для себя, но урожая обычно получается больше, чем нужно для семьи из двоих взрослых и троих детей.

"Каждый год остается. Например, с помидорами у нас вообще всегда фурор", – рассказывает Наталия.

Женщина вспоминает, что когда земли было в четыре раза больше, то овощи продавали. Тогда за сезон могли заработать несколько тысяч гривен.

Едва ли не больше всего украинцы выращивают именно картошки. В том году овощ оправдал затраты и подорожал на 30%. Но засаживать весь огород картофелем этой весной аграрные аналитики все же не советуют.

"На высокие цены обратили внимание коммерческие производители. Они в этом сезоне могут увеличить площади под картошкой. Соответственно, это может привести к общему увеличению предложения на рынке, и цены на картофель могут снизиться", – предостерегает аграрный эксперт Татьяна Гетьман. 

Поэтому, отмечают специалисты, от количества лучше перейти к качеству. Сейчас 98% картофеля в Украине выращивают именно частные хозяйства. Поэтому конкуренция между ними – высокая. Заработать на овоще можно, если выбрать для посадки правильный сорт. 

Читайте также

В Институте картофелеводства советуют сажать картошку отдельно "на продажу" и "для себя". Поздние сорта на продажу рекомендуют выращивать, если есть условия, в которых овощ можно сохранить зимой. А раннюю картошку можно продать по пиковым ценам в начале лета.

"Если мы сегодня посадим пророщенную картошку ранних сортов, таки как "Тирас", "Славута" или других сортов иностранной селекции, мы получим урожай в конце июня – начале июля. Он будет стоит в два раза дороже, по сравнению с обычной картошкой", – подсчитывает замдиректора по вопросам селекции и садоводства Института картофелеводства Николай Фурдыга.

В целом аграрные эксперты заметили, что если в течение года овощи борщевого набора оказываются в дефиците и стабильно дорожают, то в следующем сезоне произойдет падение цен. Ведь в гонке за прибылью ими засаживают все большие площади, урожай с которых перенасыщает рынок.

Ранее "Сегодня" также разбирались, что выгоднее – вырастить рассаду из семян или купить готовую.

Кроме того, эксперты рассказали, чем и как удобрять рассаду, чтобы получить суперурожай.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег урожай, огород, овощи, картофель, картошка, сорт

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине стартовал сезон огородов: что выращивают на продажу". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине подорожали социальные продукты: эксперты подсчитали, как изменились цены

Вчера, 12:19

Аналитики составили ТОП продтоваров, которые подорожали или подешевели сильнее прочих

Мартовская клубника, апрельские персики: какими будут цены на ранние овощи и фрукты

8 апреля, 07:51

Новый урожай на прилавках магазинов: дешевле, чем в прошлом году, но дороже, чем в Европе

В Украине открылся сезон ранних овощей: стоит ли бояться нитратов

5 апреля, 22:30

Насколько безопасна ранняя капуста журналисты "Сегодня" решили проверить в лаборатории

Украина установила новый рекорд: появились окончательные итоги урожая яблок

4 апреля, 21:00

В 2018 году урожай яблок увеличился на 35%

Польша, прощай: очередная страна заманивает украинских заробитчан

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали

"Никогда не были освободителями": советских солдат лишили званий

Коболев раскрыл тайну: настоящая цена добычи газа Украины

Горячая красотка, которая хотела быть моделью, а ведет передачу

Растащат по кускам: журналист назвала претендентов на земли РФ

Видео скрытой камеры Квартала 95 повеселило украинцев

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

Киевляне разочаровались в новостройках и скупают старое жилье

Евросоюз меняет визовые правила: что важно знать
Загрузка...

Проигрыш Украины в ВТО: причины и последствия

Вчера, 08:02

Украина называла "транзитный конфликт" исключительно торговым спором, Россия – последствием напряженных отношений

Петр Порошенко: "На следующие пять лет я твердо усвоил свой урок"

Вчера, 07:19

Гарант Конституции в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на канале "Украина" рассказал о дебатах на НСК "Олимпийском", вынесенных выводах и готовности пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве

Первая кровь на выборах президента Украины: перипетии с анализами и антикоррупционные программы

Вчера, 07:00

Перед вторым туром кандидаты сосредоточились на работе над ошибками

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

Целую неделю кот выпрашивал мясо и куда-то его уносил

В Кремле отреагировали на планы Зеленского встретиться с Путиным

Татьяна Черновол: депутат и агрессивная подружка Пашинского