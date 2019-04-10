В Украине стартовал сезон огородов: что выращивают на продажу

Эксперты посоветовали обращать внимание на динамику "овощных" цен в прошлом сезоне

В Украине стартовал сезон огородов: что выращивают на продажу 2019-04-10T14:46:40+03:00 Экономика Эксперты посоветовали обращать внимание на динамику "овощных" цен в прошлом сезоне

В Украину пришло тепло и дожди, и жители страны активно занялись огородами. Сажают и для себя, и на продажу.

Семья Кушнируков каждый год засаживает восемь соток своего огорода овощами. Хозяйка Наталья говорит, что сейчас выращивают только для себя, но урожая обычно получается больше, чем нужно для семьи из двоих взрослых и троих детей.

"Каждый год остается. Например, с помидорами у нас вообще всегда фурор", – рассказывает Наталия.

Женщина вспоминает, что когда земли было в четыре раза больше, то овощи продавали. Тогда за сезон могли заработать несколько тысяч гривен.

Едва ли не больше всего украинцы выращивают именно картошки. В том году овощ оправдал затраты и подорожал на 30%. Но засаживать весь огород картофелем этой весной аграрные аналитики все же не советуют.

"На высокие цены обратили внимание коммерческие производители. Они в этом сезоне могут увеличить площади под картошкой. Соответственно, это может привести к общему увеличению предложения на рынке, и цены на картофель могут снизиться", – предостерегает аграрный эксперт Татьяна Гетьман.

Поэтому, отмечают специалисты, от количества лучше перейти к качеству. Сейчас 98% картофеля в Украине выращивают именно частные хозяйства. Поэтому конкуренция между ними – высокая. Заработать на овоще можно, если выбрать для посадки правильный сорт.

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В Институте картофелеводства советуют сажать картошку отдельно "на продажу" и "для себя". Поздние сорта на продажу рекомендуют выращивать, если есть условия, в которых овощ можно сохранить зимой. А раннюю картошку можно продать по пиковым ценам в начале лета.

"Если мы сегодня посадим пророщенную картошку ранних сортов, таки как "Тирас", "Славута" или других сортов иностранной селекции, мы получим урожай в конце июня – начале июля. Он будет стоит в два раза дороже, по сравнению с обычной картошкой", – подсчитывает замдиректора по вопросам селекции и садоводства Института картофелеводства Николай Фурдыга.

В целом аграрные эксперты заметили, что если в течение года овощи борщевого набора оказываются в дефиците и стабильно дорожают, то в следующем сезоне произойдет падение цен. Ведь в гонке за прибылью ими засаживают все большие площади, урожай с которых перенасыщает рынок.

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Кроме того, эксперты рассказали, чем и как удобрять рассаду, чтобы получить суперурожай.

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