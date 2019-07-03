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В Украине стартовал сезон отечественных яблок

3 июля, 16:48

Фрукты нового урожая продают примерно по той же цене, что и год назад

Фото: Pixabay

На юге Украины ожидаются проблемы с урожаем черешни и яблок. При этом яблочный сезон урожая 2019 года уже можно считать открыты. Так, первые ранние яблоки от производителей Черновицкой области появились в оптовой продаже сегодня, 3 июля, сообщили аналитики "Инфо-Шувар".

"Сезон в этом сезоне начался в обычный срок. В прошлом году, благодаря ускоренному созреванию, первые яблоки появились на рынке на 10 дней раньше. Впрочем, цены первого урожая почти не отличаются от прошлогодних. Производители рассчитывают в этом сезоне продавать яблоки дороже, учитывая низкую урожайность в украинских садах и не очень оптимистичные прогнозы урожая яблоки в соседней Польше", – рассказала руководительница департамента аналитикаи ОРСП "Шувар" Татьяна Гетьман.

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По традиции, яблочный сезон открыл сорт "Эрли Женева". На оптовом рынке его первые партии предлагаются от 10-11 грн/кг.

Напомним, год назад раннее яблоко стоило 9-10 грн/кг, а уже к середине июля 2019 цены на него упали до 5-8 грн/кг. При этом в прошлом году был зафиксирован рекордный урожай яблок, который производители распродали до весны. А весной-2019 из-за возникшего дефицита оптовые цены на яблоки выросли на 35-60%. Наибольший скачок цены был зафиксирован в мае. Из-за этого резко вырос импорт яблок.

Также новости "Сегодня" рассказывали, какие самые дешевые ягоды и фрукты продаются на рынках Украины:


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