В Украине стартовал сезон ранних овощей и фруктов: как уберечься от нитратов

На прилавках в Украине уже появилась ранняя клубника первого урожая и другие не сезонные фрукты и овощи. Цены пока "кусаются", но от покупки удерживают не только они – многие украинцы опасаются чрезмерного количества удобрений. Журналисты "Сегодня" узнали, стоит ли бояться ранних овощей и фруктов.

На столичных рынках уже торгуют отечественной клубникой из Херсона по 150 грн/кг. Продавцы объясняют – ягода точно такая же, как будет летом. Только сейчас она поступает в продажу из теплиц, а не с открытого грунта, потому и стоит дорого.

Но покупатели опасаются не только цен, а и удобрений. Это касается и зелени, которая стоит значительно дешевле молодых ягод и фруктов.

"Я купила лука чуть-чуть. Боюсь, потому что могут быть удобрения – там нитратов полным-полно. Но чуть-чуть, может быть, организм переварит", – делится опасениями покупательница.

Диетолог Сергей Антонюк объясняет: в небольшом количестве организм человека легко выводит нитраты.

"Если мы берем овощи-фрукты, то однозначно они должны быть свежими. И они должны быть небольших размеров. Если они небольших размеров, это говорит о том, что количество нитратов в них невелико", – отмечает Антонюк.

При этом диетологи подчеркивают, что весенний авитаминоз – это миф. И любой ценой употреблять витамины не стоит.

"Учитывая, что люди боятся авитаминоза, они хотят пополнить организм витаминами и микроэлементами. И весной наседают на фрукты. Но во фруктах, кроме того, что есть большое количество витаминов и микроэлементов, еще есть немалое количество углеводов. Которые при большом количестве употребления будут откладываться в жиры", – предостерегает Антонюк.

Поэтому злоупотреблять ранними фруктами и овощами нельзя. Кроме того, их следует покупайть у продавцов, которым доверяете.

Напомним, последние недели в Украине обваливаются цены на фрукты. И, если по цитрусовым ситуация была прогнозируемой, то продавцы яблок не ожидали, что их продукт резко подешевеет. Еще месяц назад они скупали импортные яблоки, рассчитывая, что цены будут расти по май включительно.