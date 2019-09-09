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В Украине стартовала уборка кукурузы

9 сентября, 20:15

Сбор кукурузы проходит в 15 областях страны

/ Фото: Pixabay

Аграрии в 15 областях Украины по состоянию на 9 сентября приступили к уборке кукурузы, цены на которую упали в мире. Об этом сегодня информирует пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Уже намолотили 281 тыс. тонн зерна с площади 46 тыс. га, или 1% к прогнозу, при средней урожайности 61,4 ц/га", – говорится в сообщении.

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При этом зерновые и зернобобовые культуры собраны с площади 10,1 млн га, или 66% к прогнозу. В частности, аграрии намолотили 39,7 млн тонн зерна при средней урожайности 39,2 ц/га, в том числе:

  • ранних зерновых и зернобобовых культур – 39,2 млн тонн с площади 9,96 млн га, или 99,9% к прогнозу;
  • гречки – 29 тыс. тонн с площади 46 тыс. га, или 32% к прогнозу;
  • проса – 110 тыс. тонн с площади 58 тыс. га, или 64% к прогнозу.

Аграрии также собрали подсолнечник с площади 1,2 млн га (2,5 млн тонн при средней урожайности 20,4 ц/га), а сою – с площади 214 тыс. га (484 тыс. тонн при средней урожайности 22,6 ц/га).

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Новости "Сегодня" писали, что по итогам 2018-2019 маркетингового года (МГ) Украина поставила на внешние рынки рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки при рекордном урожае в 70 млн тонн, что на 9,5 млн тонн больше по сравнению с предыдущим МГ (40,9 млн тонн). Без учета муки экспорт составил 49,995 млн тонн.

Какой прогноз на урожай в Украине в целом дали специалисты, смотрите в нашем сюжете:

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Источник: Сегодня

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