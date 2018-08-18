В Украине стартовали школьные ярмарки: сколько стоит отправить ребенка на учебу

Сегодня, 16:59

Корреспонденты "Сегодня" решили провести эксперимент и собрать портфель в школу


В Киеве на Крещатике заработала школьная ярмарка. Производители и предприниматели из семи областей Украины предлагают все, что может понадобиться школьникам. Журналисты "Сегодня" выяснили, сколько стоит собрать ребенка в школу, если идти за покупками на ярмарку.

Будущая первоклассника Кристина Гуменюк примеряет школьную форму. 

"Купили блузочки, штанишки, банты. 370 гривен стоит блузка, 390 гривен – штанишки. В принципе, дорого, но хочется, чтобы дочка в первый класс пошла красивой",- рассказывает мама девочки Любовь Гуменюк.

Школьная форма, ортопедическая обувь, трикотаж, канцелярские принадлежности – на ярмарке есть все. 

"Когда мы приглашали предпринимателей и предприятия мы рекомендовали и просили, чтобы ценовая политика была пониже", – говорит директор департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Андрей Мельничук.

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Продавцы подтверждают эти слова и уверяют: школьную форму можно купить за 500-700 гривен, блузки – от 150 до 350 гривен, вышиванки – от 150 до 1000 гривен.

"Цены с прошлого года почти не изменились. Поменялись только на те модели, на которые ткань заехала из-за границы, то есть относительно доллара цена поменялась. Если ткань была закуплена в Украине – тогда не дорогая", – рассказывает предпринимательница Елена Гнидець.

Корреспонденты "Сегодня" решили провести эксперимент и собрать портфель в школу. При этом на ценники не смотрели – выбирали то, что понравилось.

В итоге купили сам рюкзак, тетради, цветную бумагу, ножницы, пластилин, краски и обложки. Рюкзак с ортопедической спинкой обошелся в 1500 гривен, канцелярия – в 600 гривен. В результате школьный инвентарь потянул больше чем на 2000 тысячи гривен.

Напомним, в столичные школы 1 сентября пойдет больше 33,3 тыс. первоклассников, которые будут учиться по новому стандарту.
цены, школа, школьная ярмарка, канцелярия

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Источник:

"Сегодня"

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