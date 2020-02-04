В Украине стартовало финансирование пенсий за месяц

Пенсионный фонд сообщил, сколько денег направил на выплаты

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ), бюджет которого на 2020 год утвердил Кабинет министров, 3 февраля начал финансирование пенсий за февраль. Об этом сообщается на странице фонда в Facebook.

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"По состоянию на 3 февраля выплаты производятся в полном объеме в соответствии с плановыми показателями. На финансирование пенсий направлено 1,085 млрд гривен", – говорится в сообщении ПФУ.

Напомним, по данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 января 2020 года, в Украине насчитывалось 11,3 млн человек, получающих от государства пенсионные выплаты. Средний размер пенсии при этом составил 3 082,98 гривни.

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Как известно, сейчас в Украине действует первый уровень системы пенсионного обеспечения – солидарный. На этом уровне денежное обеспечение пенсионеров осуществляется за счет налогов, которые платят работающие люди. Однако пенсии остаются низкими из-за постоянного дефицита Пенсионного фонда.

Предполагается, что решить проблему поможет внедрение второго уровня пенсионной системы – накопительного. Тогда украинцев обяжут самим копить себе на пенсию. Солидарный уровень также продолжит работать.

Подробнее о "пенсионных" планах властей узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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