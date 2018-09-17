В Украине стартует проект продажи прав аренды земли на блокчейне
Криптовалютная технология в онлайн-аукционе исключает любые манипуляции и коррупционные риски, признают в Минюсте
Государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины и Госслужба по вопросам геодезии, картографии и кадастра в рамках пилотного проекта внедрения электронных земельных торгов заключили Договор об обеспечении функционирования системы электронных земельных торгов. Об этом сообщили в пресс-службе "СЕТАМ".
Как сообщается, первые лоты уже зарегистрированы в системе OpenMarket. К продаже будут предложены права аренды на 10 участков общей площадью 210 гектаров по два в Кировоградской, Одесской, Сумской, Львовской и Черниговской областях.
"СЕТАМ" уже имеет существенный опыт по продаже земли. Совокупная стоимость земельных участков, проданных на OpenMarket, достигла 348,5 млн грн. Торги по продаже аренды земли происходят исключительно с использованием современной технологии Blockchain, которая исключает любые манипуляции и коррупционные риски", – отметил министр юстиции Украины Павел Петренко.
При этом генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев не исключает, что в случае открытия рынка земли в Украине OpenMarket может стать площадкой для рыночной продажи сельскохозяйственных площадей.
Как отметил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк, "СЕТАМ" имеет высокий уровень экспертизы и отсутствие репутационных рисков, потому "сможет обеспечить качественный сервис и надежность системы".
"Совокупное подорожание земельных лотов от Государственной исполнительной службы составляет 26,6%. Система электронных аукционов дополнительно принесла 44 млн грн в государственный бюджет. Преимущество продажи земли именно через онлайн-аукцион очевидно: система вводит конкуренцию среди покупателей, что в свою очередь дает значительное повышение цены от оценочного уровня в процессе торгов", – отметил генеральный директор ГП "СЕТАМ" OpenMarket Виктор Вишнев.
В сетами отметили, что земельные аукционы традиционного формата продолжают действовать до внесения изменений в Земельный кодекс Украины. Проект позволит отработать процедуру перевода в электронный формат и предотвратить возможные риски этой трансформации.
Напомним, OpenMarket использует криптовалютную технологию blockchain, поэтому никто не может вмешаться в ход торгов. В целом, по состоянию на июль было проведено более 24 тысяч торгов с внедрением блокчейна, а общая сумма продаж превысило 690 миллионов грн.
К слову, в 2017 году "СЕТАМ" провел первый в мире аукцион с помощью технологии блокчейн. Эта технология дает возможность полностью ликвидировать возможности для манипулирования данными.
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