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В Украине стартует спецоперация "Бастион" по борьбе с теневой экономикой

3 июня, 06:06

О запуске спецопераций заявили в Государственной фискальной службе

Фото: пресс-служба ГФС

С 3 июня 2019 года в Украине начинается спецоперация "Бастион", которая позволит перекрыть каналы незаконного перемещения товаров на таможенную территорию Украины и остановить нарушения законодательства в налоговой и таможенной сферах.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Александр Власова, информирует пресс-служба ведомства.

"Аналитика последних месяцев показала восстановление ряда схем, за счет которых бюджет теряет значительные суммы поступлений, а бизнес работает в неравных условиях. Именно поэтому сегодня существует необходимость в организации действенных мер, направленных на контроль в режиме 24/7 поставок товаров в Украину от таможенной границы до потребителя", – сказал он.

По его словам, "Бастион" позволит увеличить дополнительные налоговые и таможенные поступления на уровне 2 млрд грн ежемесячно. Спецоперация будет продолжаться до 31 декабря 2019 года на всей таможенной территории Украины.

По данным ГФС, на центральном уровне будет создан оперативный штаб, в состав которого войдут должностные лица руководящего состава подразделений службы, а на территориальном – 26 рабочих групп в каждом регионе Украины.

Ранее сотрудники ГФС по итогам января-марта 2019 года провели 1,2 тыс. плановых и 3,1 тыс. внеплановых проверок налогоплательщиков, по результатам которых в бюджет было доначислено 10,9 млрд грн.

В марте пограничники изъяли контрабандные медикаменты на сумму в 250 тысяч гривен. Спрятанный груз медпрепаратов был обнаружен на пункте пропуска "Пища" в Волынской области на границе с Беларусью.


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Тег таможня, ГФС, Власов

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