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В Украине стартуют дополнительные выплаты многодетным семьям

Сегодня, 06:06

Необходимые деньги заложены в государственном бюджете

Фото: Pixabay
В Украине стартуют дополнительные выплаты многодетным семьям //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/103/fce/5ca103fceee9c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/103/fce/5ca103fceee9c.jpg Экономика Необходимые деньги заложены в государственном бюджете

С 1 апреля 2019 года в Украине вводятся дополнительные ежемесячные выплаты многодетным семьям на третьего и каждого последующего ребенка до достижения им шести лет.

По словам министра социальной политики Андрей Рева, необходимые деньги заложены в государственном бюджете.

"Размер пособия – 1700 гривен ежемесячно на каждого ребенка. Такую помощь будут получать все многодетные семьи. По нашим подсчетам, это 2,4 млрд гривен до конца года. Они заложены в бюджет и будут выплачены", – сказал Рева.

В свою очередь вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что это новая социальная программа, какую Кабинет министров реализует по инициативе президента Петра Порошенко.

"С 1 апреля 2019 года будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере 1700 гривен на третьего и каждого последующего ребенка до достижения им шести лет... Задача местных органов власти – обеспечить их своевременную выплату", – отметил Рева.

Напомним, 13 марта Кабинет министров Украины решил запустить механизм дополнительных выплат для многодетных семей с 1 апреля.

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Тег дети, выплаты

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