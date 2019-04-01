В Украине стартуют дополнительные выплаты многодетным семьям
Необходимые деньги заложены в государственном бюджете
С 1 апреля 2019 года в Украине вводятся дополнительные ежемесячные выплаты многодетным семьям на третьего и каждого последующего ребенка до достижения им шести лет.
По словам министра социальной политики Андрей Рева, необходимые деньги заложены в государственном бюджете.
"Размер пособия – 1700 гривен ежемесячно на каждого ребенка. Такую помощь будут получать все многодетные семьи. По нашим подсчетам, это 2,4 млрд гривен до конца года. Они заложены в бюджет и будут выплачены", – сказал Рева.
В свою очередь вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что это новая социальная программа, какую Кабинет министров реализует по инициативе президента Петра Порошенко.
"С 1 апреля 2019 года будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере 1700 гривен на третьего и каждого последующего ребенка до достижения им шести лет... Задача местных органов власти – обеспечить их своевременную выплату", – отметил Рева.
Напомним, 13 марта Кабинет министров Украины решил запустить механизм дополнительных выплат для многодетных семей с 1 апреля.
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