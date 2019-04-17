В Украине стремительно дешевеет молодая капуста

Аналитики объяснили, почему падают цены на популярный овощ

Фото: Сегодня

Пока украинцы подсчитывают стоимость пасхальной корзинки, на оптовых рынках заметно подешевела ранняя капуста. Цены упали из-за роста поставок из Узбекистана, часто эта капуста имеет низкое качество, объясняют аналитики "Инфо-Шувар".

"Те, кто в этом сезоне пытались заработать на поставках лука из Узбекистана, сейчас делают аналогичные попытки на ранней капусте. Проблемы с качеством в случае с узбекской капустой – это довольно распространенное явление. Не все украинские трейдеры имеют опыт работы с узбекским товаром, поэтому вынуждены снижать цены. Рост предложения узбекской капусты давит на цены больше, чем поставки из Македонии или от украинских производителей", – отмечают эксперты.

По их данным, сегодня, 17 апреля, капуста узбекского производства продается оптом по 25-26 грн/кг. С начала апреля она подешевела почти на 11%. Ранняя капуста из Македонии за то же время потеряла в цене 25%, сейчас оптовые цены на нее составляют 23-27 грн/кг.

Конкуренция с иностранными производителями вынуждает снижать цены и на отечественную капусту урожая 2019 года. На оптовых рынках она появилась лишь неделю назад, и первые партии продавались по 30-31 грн/кг. Сейчас оптовые цены на украинскую капусту уже упали до 24-25 грн/кг. Для сравнения, год назад в середине апреля украинская капуста стоила 27-28 грн/кг.

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