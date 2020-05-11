В Украине стремительно дешевеет молодая капуста

За неделю цены просели почти в полтора раза

Пока морковь в Украине становится деликатесом, цены на раннюю капусту продолжают падать, сообщают аналитики проекта EastFruit. По их данным, оптовые продажи ранней капусты в основных регионах производства ведутся по цене 5-8 грн/кг, что в среднем на 48% дешевле, чем неделей ранее.

Участники рынка считают снижение цен закономерным явлением, ведь к продаже уже подключились почти все южные области, а также начались поставки из Закарпатья. Кроме того, производители говорят о снижении спроса на раннюю капусту из-за того, что во время карантина торговля на продовольственных рынках велась нерегулярно.

"Как мы и прогнозировали, цены на раннюю капусту сейчас снижаются не только под влиянием сезонного роста предложения, большое давление на рынок также оказывает избыток прошлогодней продукции, которую некоторые производители готовы отдавать по ценам ниже себестоимости", – прокомментировал ситуацию руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Александр Хорев.

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Впрочем, сейчас капуста нового урожая все равно стоит в среднем на 28% дороже, чем в тот же период 2019 года.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, почему украинские овощи гниют на складах и свалках, а полки супермаркетов при этом завалены импортными продуктами:

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