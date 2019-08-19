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В Украине стремительно дешевеет морковь: названы причины

Сегодня, 12:00

Овощ стоит почти на 40% дешевле, чем в те же даты прошлого года

/ Фото: Pixabay

Пока украинцев пугают дефицитом яблок и картошки, в стране падают цены на морковь. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга проекта EastFruit. По данным специалистов, цены на овощ упали благодаря увеличению предложения ранних и средних сортов на рынке.

Так, к 16 августа украинские фермеры отгружали морковь по цене 3-5 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем за неделю до этого. Теперь морковь в Украине стоит в среднем на 38% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

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По словам производителей, достаточно резкое снижение цен связано с сезонным ростом предложения моркови на рынке. Кроме того, давление на цены оказывает весьма сдержанный спрос на данную продукцию.

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Оптовые компании и розничные сети готовы закупать указанные корнеплоды только небольшими партиями, объясняя свое решение крайне низкими темпами реализации в рознице. Ключевые игроки рынка не исключают, что по мере роста предложения продукции спрос на морковь будет снижаться и в дальнейшем.

Напомним, цены на продукты питания в июле по сравнению с июнем снизились на 0,3%. Как выяснили аналитики, больше всего в июле подешевели овощи: лук – на 28,1%, морковь – на 23,1%, свекла – на 16,2%, картофель – на 12,2% и капуста – на 8,5%.

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Источник: Сегодня

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