В Украине суд отменил результат конкурса по добыче газа

Эксперты считают, что иск и его удовлетворение отпугивают инвесторов в Украину

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Результаты конкурса, на котором украинские и иностранные компании боролись за право добывать газ в Украине, отменил столичный суд.

Настоящее соревнование за участки с газовыми месторождениями Украины провела впервые за многие годы. Это, по мнению аналитиков, был прозрачный конкурс, честное состязание, вместо распределения площадей по тайным схемам. Специалисты и игроки рынка радовались проведению конкурса.

Однако спустя месяц компания"Укрнефтебурение", которая проиграла борьбу, в суде результаты конкурса обжаловала. "Сегодня" разбирались, как решение судей может повлиять на обычных украинцев.

Корреспонденты "Сегодня" побывали в поле возле Коломацкого Полтавской области.

Здесь немало скважин. В этом районе более 20 лет добывают газ. Раньше жители окружающих сел выгоды от добычи топлива не имели.

"Сейчас делается капитальный ремонт нашей Куликовской школы, центральный водопровод делается. Закупил два автобуса сельский совет, бесплатный есть проезд – один день. Люди очень довольны", – говорит жительница Коломацкой ОТГ Валентина Вергал.

Два миллиона гривен – такой бюджет был у Коломацкого раньше. Денег стало больше после объединения в громаду с соседним селом. А еще – благодаря налогам от добычи газа.

"С 2019 года уже живем за рентой в 3%, как ОТГ. Поэтому у нас бюджет больше 40 млн. должен быть на конец года. То есть, изменения кардинальные чувствуют все", – говорит председатель Коломацской ОТГ Евгений Почечун.

Такие богатые села есть по всей стране. Там, где есть что добывать.

Речь об ископаемых. Впервые за много лет Украина провела открытый конкурс на пользование недрами на условиях, при которых часть добытого газа получит государство, остальные – инвестор.

"Мы оцениваем конкурсы, которые уже прошли, как достаточно успешные. Пришли новые игроки, пришли инвесторы украинские, да и иностранные. Мы взяли хорошие обязательства. По оптимистическому сценарию, объем инвестиции может составить 1,5 миллиарда долларов", – говорит исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах.

Девять участков общей площадью 11 тыс. квадратных километров – это полутора миллионов футбольных полей. Их будут разрабатывать украинские и иностранные компании. Результаты конкурса признало большинство участников, эксперты, профильное министерство и Кабмин. Лишь одна компания, "Укрнефтебурение", через суд обжаловала решение по одному из участков, где проиграла в конкурентной борьбе.

"Проблема возникла в том, что в конкурсе участвовали специально созданные компании для этого. Сам по себе факт участия в конкурсе специально созданных компаний не создает оснований для признания результатов конкурса недействительным. Во-первых, это не запрещено украинским законодательством. Во-вторых, это довольно распространенная международная и украинская практика", – говорит юрист Олег Алешин.

Но, несмотря на доводы юристов, Киевский Окружной админсуд удовлетворил иск "Укрнефтебурения". Теперь начинать работы на участке победитель конкурса не может, хотя уже объявил, что в ближайшие годы планирует инвестировать в этот участок более 1 млрд. грн. Под угрозой решение и в отношении других участков. Ведь любая компания, проигравшая конкурс, может судиться.

"Все происходило прозрачно, качественно, в соответствии со всеми нормами. И потом, через некоторое время, начинаются судебные дела. Это не очень хороший сигнал. К сожалению, в Украине есть репутация среди инвесторов, что могут быть судебные процессы", – говорит директор по информации и работы с членами организации Американско-Украинского Делового Совета Михаил Даценко.

Если на новые участки не придет инвестор, местные общины останутся без денег. Некому будет платить десятки миллионов гривен ренты ежегодно. Некому будет дать работу жителям сел. Соответственно, новых состоятельных сел, уверены аналитики, таких как Коломацкое, в Украине не будет. По крайней мере, пока решение прозрачного конкурса в Украине можно будет обжаловать в суде, считают эксперты.

Напомним, налоговый комитет ВР инициировал законопроект № 1210 (№ 1210-1), предусматривающий изменения формулировки по применению стимулирующих ставок рентной платы для добычи природного газа из новых скважин.

Профильная ассоциация (АГКУ) и бизнес-ассоциации (EBA, Американская торговая палата в Украине) выразили обеспокоенность относительно возможной отмены стимулирующей ренты для газодобывающей отрасли, заявив, что изменения в Налоговом кодексе могут остановить добычу газа в Украине.

Кабмин также не поддерживает пересмотр ренты за пользование недрами при добыче газа. Правительство не планирует повышать налоги и в том числе пересматривать условия налогообложения, о которых была достигнута договоренность ранее.

Напомним, что действующая норма закона была предложена Министерством финансов в 2017 году на базе анализа данных недропользователей, Министерства энергетики и угольной промышленности и Государственной фискальной службы. Государство гарантировало закрепление данной нормы на 5 лет, и сейчас парламентарии фактически хотят отменить ее спустя 20 месяцев.

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, как Украина наращивает добычу газа благодаря новым технологиям:

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