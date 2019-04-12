В Украине ухудшили прогноз роста экономики по итогам года

Новый прогноз Минэкономразвития обнародовал Минфин

Фото: пресс-центр НБУ

Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) ожидает рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году на уровне 2,8%.

Такие данные содержатся в "Макроэкономическом обзоре и прогнозе" за апрель, обнародованном Министерством финансов 12 апреля.

При этом в феврале первый вице-премьер-министр и министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявлял, что в этом году рост реального ВВП составит не менее 3,2%.

Таким образом, прогноз роста реального ВВП Украины ухудшен с 3,2% до 2,8%.

Ссылаясь на полученные 1 марта показатели МЭРТ, в обзоре Минфина сказано, что рост реального ВВП страны в 2020, 2021 и 2022 годах ожидается на отметках 3,8%, 4,1% и 4,5% соответственно (прогноз на следующие два года не изменился).

При этом номинальный ВВП в 2019-2022 годах прогнозируется на следующих уровнях – 4,08 трлн грн, 4,65 трлн грн, 5,21 трлн грн и 5,76 трлн грн.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние семь лет, демонстрируя ускорение третий год подряд.

На этой неделе Международный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины в 2019 году на уровне 2,7%.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что экономика Украины в 2019 году должна вырасти не менее чем на 3%. По его словам, в этом году правительство планирует инвестировать, в первую очередь, в образование, медицину и энергетическую эффективность.

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