В Украине улучшат доступ к мобильному интернету в селах и на трассах

Соответствующий указ издал президент Зеленский

Фото: Pixabay

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об улучшении доступа к мобильному интернету, который все популярнее в Украине. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

"Указом президента сегодня утвержден план действий, как улучшить интернет в селах, небольших городах и на дорогах", – сказал Гончарук.

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Он отметил, что это реалистический план действий, согласованный с регулятором.

"У нас есть два диапазона частот, которые операторы сейчас не используют из-за ряда регуляторных проблем. Мы идентифицировали эти проблемы, и указ президента утверждает план действий, как к концу года сделать все необходимое, чтобы в небольших городах, селах и на дорогах значительно улучшился мобильный интернет", – отметил замглавы Офиса президента.

Напомним, ранее АМКУ рекомендовал мобильным операторам отказаться от 28-дневных тарифов. Операторам также рекомендовали в каждом тарифном плане или пакете услуг информировать потребителей о расчетной стоимости за день и воздержаться от подобных действий в будущем.

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