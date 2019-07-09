В Украине улучшат доступ к мобильному интернету в селах и на трассах
Соответствующий указ издал президент Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об улучшении доступа к мобильному интернету, который все популярнее в Украине. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.
"Указом президента сегодня утвержден план действий, как улучшить интернет в селах, небольших городах и на дорогах", – сказал Гончарук.
Он отметил, что это реалистический план действий, согласованный с регулятором.
"У нас есть два диапазона частот, которые операторы сейчас не используют из-за ряда регуляторных проблем. Мы идентифицировали эти проблемы, и указ президента утверждает план действий, как к концу года сделать все необходимое, чтобы в небольших городах, селах и на дорогах значительно улучшился мобильный интернет", – отметил замглавы Офиса президента.
Напомним, ранее АМКУ рекомендовал мобильным операторам отказаться от 28-дневных тарифов. Операторам также рекомендовали в каждом тарифном плане или пакете услуг информировать потребителей о расчетной стоимости за день и воздержаться от подобных действий в будущем.
А о том, как смартфоны "шпионят" за пользователями смотрите в нашем сюжете:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Украине улучшат доступ к мобильному интернету в селах и на трассах". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Запуск 5G: Украина догонит технологичные страны мира
В 2015 году отставание нашей страны составляло 10 лет, а уже через три года сократилось до пяти
Mobile ID в Украине: сколько стоит и как подключить
Абоненты с Mobile ID смогут с помощью мобильного телефона удаленно пользоваться государственными услугами