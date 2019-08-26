В Украине упали цены на арбузы, а экспорт рухнул до минимума за три года

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Пока украинские производители выращивают квадратные арбузы, экспорт традиционных арбузов из страны снижается. За первые два месяца лета за рубеж было продано всего 6,4 тыс. тонн украинских арбузов. Это наименьший объем за три года, сообщают аналитики "Инфо-Шувар".

Для сравнения: за тот же период 2018 года Украина экспортировала более 7 тыс. тонн арбузов, а в 2017 году – более 9,5 тыс. тонн.

В то же время трейдеры отмечают существенное увеличение предложения украинских арбузов на внутреннем рынке. Благодаря этому украинцы сегодня покупают арбузы значительно дешевле, чем в последние три года. По состоянию на последнюю неделю августа 2018 производители южных областей предлагают арбуз по 0,8-1,2 грн/кг. Оптом арбуз продается по 3-3,3 грн/кг.

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Украинские производители говорят, что экспорт в этом сезоне затруднен жесткой конкуренции в странах ЕС, хотя именно в этот регион был направлен главный объем экспорта в первой половине сезона 2019 года. Спрос со стороны Беларуси – второго по значимости внешнего рынка сбыта - тоже снизился из-за более жестких требований к безопасности арбузов. К тому же в этом сезоне на рынке Беларуси усилилась конкуренция с российскими арбузами.

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Фермеры надеются, что общий результат по экспорту в этом сезоне будет как минимум не хуже прошлогоднего, ведь предложение арбузов в августе оказалось выше, чем в прошлые два сезона. В 2017 году Украина потеряла урожай арбузов из-за аномальной жары, а в августе 2018-го – урожайность была очень низкой из-за чрезмерной влажности и холодной погоды.

Впрочем, трейдеры отмечают, что плантации с бахчевыми в Украине в 2019 году поражены макроспориозом. Это существенно снижает экспортный потенциале украинских арбузов.

Напомним, ранее фермеров шокировала ситуация на рынке арбузов. По оценкам отраслевых экспертов, в этом сезоне площади под ранними арбузами в хозяйствах юга сократились, а плантации под богарными арбузами, наоборот, расширились. Такие арбузы появились на рынке во второй половине июля.

Как известно, даже в сезон арбуз важно выбирать правильно. Новости "Сегодня" рассказали, о чем нужно знать и на что обращать внимание, чтобы ягода досталась спелая и сладкая:

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