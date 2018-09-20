В Украине упали цены на "осенние" фрукты: почем продаются сливы, яблоки и груши

По сравнению с прошлым годом оптовая цена почти не изменилась только у винограда

Пока эксперты обещают украинцам скорое подорожания продуктов, место так называемых "летних" фруктов и ягод занимают их "осенние" конкуренты: яблоки, груши, сливы и виноград. И хотя в сентябре спрос на осенние фрукты всегда высокий, цены на них в этом году могут порадовать потребителей и расстроить фермеров. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитиками "Инфо-Шувар".

Яблоки, груши, сливы и виноград присутствовали на рынке еще в начале августа, но именно в сентябре цены на большинство из них просели. Продавцы на оптовых рынках говорят, что по сравнению с прошлым годом, спрос на фрукты даже улучшился, а произошло это за счет более низкой цены, поднять которую фермерам не удается.

Лидером по темпам снижения цен стала слива. По состоянию на 20 сентября 2018 года, украинская слива стоит почти вдвое дешевле, чем в аналогичный период 2017 года.

Яблоко заняло второе место среди осенних фруктов, цены на которые снизились больше по сравнению прошлым годом. При этом, в разрезе главных сортов ситуация проседания цены выглядит по-разному. Например сорт "Гала" подешевел сразу на 45%, до 4-6 грн/кг в опте. А сорт "Голден" стоит на 30% дешевле, чем во второй половине сентября 2017 года, его на оптовых рынках можно приобрести по 7-10 грн/кг.

"Следует отметить, что такую цену ставят за обычное украинское яблоко, премиальные аналоги этих сортов стоят минимум в два раза дороже, но их предложение достаточно ограничено", – отмечают аналитики.

Груша за последний год потеряла 14% цены, и только по винограду ценовой диапазон за год практически не изменился.

Зато в Украине уже взлетели цены на помидоры. Эксперты дают неутешительные для потребителей прогнозы:



