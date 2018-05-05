В Украине упали цены на популярные продукты

5 Мая 2018, 12:33

В Минагропроде отчитались о ситуации со стоимостью "продуктовой корзинки"

В Украине упали цены на популярные продукты
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В Украине в начале мая зафиксировано снижение цен на часть продуктов, входящих в потребительскую корзину украинцев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

По данным ведомства, цены упали на гречку, сахар, яйца и сливочное масло. 

В частности, средняя цена на гречневую крупу снизилась на 3,9% и составляет 20,99 грн/кг, по сравнению с прошлой неделей, когда цена составляла 21,84 грн/кг. Кроме того, ранее эксперты сообщали, что картошка в Украине подешевела на треть.

Цена на сахар снизилась на 0,9% и составляет 14,09 грн/кг. Яйца первой категории теперь можно купить за 26,19 грн/кг. Стоит отметить, что цена на яйца упала на 3,2% по сравнению с прошлой неделей.

На 0,6% подешевело масло сливочное, цена которого составляет 122,63 грн/кг против 123,39 грн/ кг на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что в Украине обваливаются цены на фрукты. И, если по цитрусовым ситуация была прогнозируемой, то продавцы яблок не ожидали, что их продукт резко подешевеет. Еще месяц назад они скупали импортные яблоки, рассчитывая, что цены будут расти по май включительно.
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Источник:

"Сегодня"

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