В Украине упали зарплаты: в каких регионах платят больше всего

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Средняя номинальная заработная плата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций в августе 2019 года уменьшилась до 10 537 грн. По сравнению с июлем, когда она составляла 10 971 грн, показатель сократился на 4%, а по сравнению с августом-2018, наоборот, вырос на 17,4%.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 27 сентября.

В ведомстве добавили, что августовский показатель превысил уровень минимальной зарплаты, которая составляет 4173 грн, в 2,5 раза.

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В то же время реальная зарплата в августе 2019 года по сравнению с июлем этого года уменьшилась на 3,7%, а по сравнению с августом 2018 года, наоборот, выросла на 7,7%.

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Лидерами по уровню средней зарплаты по итогам августа стали такие регионы:

Киев – 15 694 грн (в апреле – 15 876 грн, в мае – 15 157 грн, в июне – 15 650 грн, в июле – 16 249 грн);

Донецкая область – 11 937 грн (в апреле – 12 134 грн, в мае – 11 391 грн, в июне – 12 483 грн, в июле – 12 010 грн);

Днепропетровская область – 11 002 грн (в апреле – 10 590 грн, в мае – 10 568 грн, в июне – 10 882 грн, в июле – 11 286 грн);

11 002 Киевская область – 10 999 грн (в апреле – 10 666 грн, в мае – 10 776 грн, в июне – 11 130 грн, в июле – 11 567 грн);

Запорожская область – 10 462 грн (в апреле – 10 216 грн, в мае – 10 268 грн, в июне – 10 694 грн, в июле – 10 924 грн).

Номинальная зарплата включает должностные оклады, премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также обязательные отчисления (налог на доходы физлиц, военный сбор). При этом реальная зарплата характеризует покупательную способность номинальной зарплаты под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги, а также уровня налогов и обязательных платежей.

Новости "Сегодня" писали, что, по результатам исследования "Прогнозы бизнеса на 2020 год", большинство (90%) руководителей украинских компаний планируют в следующем году повысить заработную плату сотрудникам на 5-20%.

Ранее мы сообщали, что в Украине разрешили привязывать зарплаты к доллару. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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