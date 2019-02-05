В Украине упало производство сахара: названы причины

Лидером по выпуску "сладкого песка" стала Винницкая область

Фото: Pixabay

В Украине упало производство сахара: названы причины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/963/763/5c5963763d683.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/963/763/5c5963763d683.jpg 2019-02-05T12:21:00+02:00 Экономика Лидером по выпуску "сладкого песка" стала Винницкая область

Производство сахара в Украине в 2018/2019 маркетинговом году (МГ, сентябрь-август) сократилось на 15% по сравнению с предыдущим сезоном – до 1,82 млн тонн. Об этом сообщила Национальная ассоциация производителей сахара "Укрцукор".

"Всего в сезоне работало 42 сахарных завода, которые переработали 13,6 млн тонн сахарной свеклы, что почти на 10% меньше, чем в прошлом году. Вследствие уменьшения посевных площадей и количества сырья, мы получили на 15% меньше сахара", – заявил зампредседателя ассоциации "Укрцукор" Руслан Бутыло.

Лидером по производству сахара стала Винницкая область – 424 тыс. тонн. Вторую позицию заняла Тернопольская обл. – 227 тыс. тонн. Замыкает тройку крупнейших производителей Полтавская обл. – 222,5 тыс. тонн сахара.

При этом он заверил, что сахара хватит для обеспечения внутренней потребности и реализации внешнеэкономических контрактов.

По словам Бутыло, еще одной причиной сокращения производства сахара в 2018/2019 МГ стало низкое качество сырья. В 2018 году аграриям удалось получить рекордную урожайность сахарной свеклы, однако сахаристость была едва ли не самой низкой – 16,47%.

Напомним, ранее стало известно, сколько сахара Украина экспортировала за год. По сравнению с прошлым годом объемы экспорта сократились на 2%, а крупнейшим покупателем стала Шри-Ланка.

При этом отмечалось, что, расчетам экспертов, в Украине упали цены на сахар – с 15,78 грн в ноябре-2018 до 14,24 грн в декабре-2018. А по данным Госстата снижение цен на сахар в годовом выражении составило 9,3%.

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