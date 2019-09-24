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В Украине упрощают жизнь малому бизнесу: Зеленский дал добро

24 сентября, 15:25

Президент подписал ряд законов, которые Рада приняла на прошлой неделе

/ Фото: Pixabay

Президент Владимир Зеленский подписал ряд законов, которые одобрила Верховная Рада IX созыва 18 и 19 сентября, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, президент подписал законы:

  • об изменениях относительно процедуры проведения финансовой реструктуризации; документ предусматривает совместное проведение процедуры реструктуризации для нескольких должников – № 1070;
  • о представлении единой отчетности по единому взносу на социальное страхование (ЕСВ) и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) – № 1057;
  • об изменениях в Налоговый кодекс относительно подачи единой отчетности по ЕСВ и НДФЛ – № 1072;
  • об изменениях, которые касаются сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию – № 1057.

"Цель закона – уменьшить административное давление на субъектов хозяйствования и упростить открытие и ведение бизнеса путем устранения излишних ограничений в осуществлении хозяйственной деятельности в сфере телекоммуникаций", – сказано в сообщении пресс-службы Зеленского.

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Все четыре закона, как указано на сайте парламента, поступили в Раду с подписью президента 23 сентября.

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Новости "Сегодня" писали, что Зеленский подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс относительно уменьшения давления на бизнес (№ 1080).

При этом в Раде заблокировали подписание законопроекта № 1053-1 об изменениях в закон о регистраторах расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг, который вводит электронные чеки (е-чеки).

Ранее депутаты и предприниматели обменялись мнениями по поводу планируемых в Налоговом кодексе нововведений. Подробнее – в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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налоги Зеленский законы ЕСВ НДФЛ реструктуризация лицензирование

Источник: Сегодня

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