В Украине упростили назначение, перерасчет и выплату пенсий

Соответствующее решение приняло правительство в среду

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Вслед за повышение пенсий в Украине Кабинет министров 17 июля одобрил решение Министерства экономического развития и торговли о сокращении документов, которые должны подаваться в пенсионные органы. Об этом информирует пресс-служба Минэкономразвития.

"Цель соответствующего решения – упростить процесс назначения, перерасчета, выплаты пенсий, установления надбавок и доплат к ним или перевода с одного вида пенсии на другой", – сказано в сообщении.

Пресс-служба отметила, что Кабмин ввел информационное взаимодействие между органами Пенсионного фонда и другими органами исполнительной власти, из-за отсутствия которого ранее гражданам для начисления пенсии приходилось тратить время и деньги на посещение различных органов для сбора нужной информации и документов.

Принятое постановление предлагает бесплатное использование информации и электронный документооборот по крайней мере из шести разных информационных реестров:

Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов. Государственного реестра актов гражданского состояния граждан. Централизованного банка данных по проблемам инвалидности. Единого государственного автоматизированного реестра лиц, имеющих право на льготы. Реестров данных о детях дошкольного, школьного возраста и учащихся, проживающих или находящихся в пределах соответствующей административно-территориальной единицы. Реестров территориальных общин.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что, по данным Пенсионного фонда, к 1 июля 2019 года количество пенсионеров в Украине составило 11,3 млн человек, а средний размер пенсионных выплат находился на уровне 3006 грн.

В июле состоялось пятое после внедрения пенсионной реформы повышение пенсий. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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