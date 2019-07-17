В Украине упростили назначение, перерасчет и выплату пенсий
Соответствующее решение приняло правительство в среду
Вслед за повышение пенсий в Украине Кабинет министров 17 июля одобрил решение Министерства экономического развития и торговли о сокращении документов, которые должны подаваться в пенсионные органы. Об этом информирует пресс-служба Минэкономразвития.
"Цель соответствующего решения – упростить процесс назначения, перерасчета, выплаты пенсий, установления надбавок и доплат к ним или перевода с одного вида пенсии на другой", – сказано в сообщении.
Пресс-служба отметила, что Кабмин ввел информационное взаимодействие между органами Пенсионного фонда и другими органами исполнительной власти, из-за отсутствия которого ранее гражданам для начисления пенсии приходилось тратить время и деньги на посещение различных органов для сбора нужной информации и документов.
Принятое постановление предлагает бесплатное использование информации и электронный документооборот по крайней мере из шести разных информационных реестров:
- Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов.
- Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.
- Централизованного банка данных по проблемам инвалидности.
- Единого государственного автоматизированного реестра лиц, имеющих право на льготы.
- Реестров данных о детях дошкольного, школьного возраста и учащихся, проживающих или находящихся в пределах соответствующей административно-территориальной единицы.
- Реестров территориальных общин.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что, по данным Пенсионного фонда, к 1 июля 2019 года количество пенсионеров в Украине составило 11,3 млн человек, а средний размер пенсионных выплат находился на уровне 3006 грн.
В июле состоялось пятое после внедрения пенсионной реформы повышение пенсий. Подробнее смотрите в нашем сюжете:
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