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В Украине ускорилось падение промышленного производства

22 ноября, 19:26

Государственная служба статистики подвела итоги октября и десяти месяцев 2019 года

/ Фото: AFP

Промышленное производство в Украине в октябре 2019 года сократилось на 5% без учета эффекта календарных дней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после падения на 1,1% в сентябре. Таким образом, спад промпроизводства в прошлом месяце ускорился. Это следует из экспресс-выпуска Государственной службы статистики от 22 ноября.

По данным ведомства, с коррекцией на эффект календарных дней показатель также уменьшился на 5%.

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В то же время промпроизводство в октябре по сравнению с сентябрем увеличилось на 5,6% без учета корректировки на эффект календарных дней, а с учетом сезонного фактора – снизилось на 2,4%.

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В январе-октябре 2019 года промышленное производство сократилось на 0,6%, а за аналогичный период прошлого года – выросло на 2,4%.

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Новости "Сегодня" писали, что крупные и средние предприятия Украины завершили 2018 год с прибылью в размере 353 млрд грн. Наибольшую прибыль получила промышленность (149,4 млрд грн), финансовая и страховая деятельность (74 млрд грн), а также оптовая и розничная торговля (61,1 млрд грн).

Ранее эксперты заявили, что резкое увеличение налогов на промышленность приведет к росту цен. Подробнее – в нашем сюжете:

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промышленность производство Госстат

Источник: Сегодня

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