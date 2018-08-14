В Украине ускорился рост экономики – Госстат

Статистическое ведомство оценило рост ВВП Украины во втором квартале 2018 года в сравнеии с предыдущими периодами

Рост реального валового внутреннего продукта Украины во втором квартале 2018 года в годовом выражении – ко второму кварталу 2017 года – ускорился до 3,6% после 3,1% в аналогичном измерении в первом квартале. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины (госстат).

По оперативной оценке Госстата, к предыдущему кварталу с учетом сезонного фактора ВВП Украины во втором квартале вырос на 0,9%. Такой же показатель относительного роста ВВП был и в первом квартале 2018 года.

Напомним, в 2017 году экономика Украины выросла на 2,5%, таким образом опередив ожидания Национального банка Украины.

Прогнозы по росту ВВП

Базовый сценарий прогноза Минэкономразвития, одобренного Кабмином, предусматривает, что рост ВВП Украины в 2019 году замедлится до 3% с прогнозируемых в 2018 году 3,2%. При этом в 2020 году рост украинской экономики ускорится до 3,8%, а в 2021 году составит уже 4,1%.

Как заявлял ранее премьер-министр Владимир Гройсман, рост экономики Украины на 3,1% в первом квартале 2018 года свидетельствует о начале позитивных изменений в стране.

Оптимистичный сценарий МЭРТ предполагает, что рост экономики Украины ускорится уже в 2019 году до 4,1%, в 2020 году – до 5%, а в 2021 году рост ВВП составит 5,4%. Отметим, такой сценарий предусматривает при этом более медленное снижение инфляции, чем в базовом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Чем грозит Украине ускоренный рост ВВП – прогноз Минэкономразвития

Негативный сценарий, который рассчитали министерство, предполагает замедление роста ВВП страны в 2019 году до 1,1% с последующим незначительным ускорением до 1,6% и 2,1% соответственно в 2020 и 2021 годах.

При этом Нацбанк считает актуальным прогноз роста реального ВВП Украины на уровне 3,4% в этом году. Как известно, в 2017 году экономика Украины выросла на 2,5%, таким образом опередив ожидания Национального банка Украины.

Согласно обновленному прогнозу регулятора, в 2019 году рост ВВП страны замедлится до 2,5% – в предыдущем прогнозе НБУ ожидалось 2,9%.

В 2020 году, по прогнозу Нацбанка, рост экономики составит 2,9%, а основным драйвером экономического роста в среднесрочной перспективе, по оценкам НБУ, будет частное потребление.

Ранее МВФ ухудшил прогноз по экономике Украины: в 2019 году Фонд ожидает рост украинского ВВП на уровне 3,3% вместо более ранней оценки в 4%. По росту украинского ВВП по итогам 2018 года оценка МВФ пока остается на уровне 3,2%.