В Украине утвердили показатель средней зарплаты для начисления пенсий
Показатель утвержден за май 2019 года
Показатель средней заработной платы в Украине для вычисления пенсий составляет 9081,68 грн. Об этом информирует пресс-служба Пенсионного фонда Украины, ранее назвавшая средний размер пенсионных выплат.
"Утвержден за май 2019 года показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, из которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для начисления пенсии", – сказано в сообщении.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что показатель средней зарплаты за 2018 год для начисления пенсий был утвержден на уровне 7810,88 грн.
На размер пенсии влияют три показателя: средняя зарплата по стране, размер собственной зарплаты и стаж. В формуле расчета пенсии, согласно ст. 40 Закона "Об общеобязательном пенсионном страховании", учитывается как соотношение собственной зарплаты к средней за каждый расчетный месяц, так и средняя зарплата по стране за три года.
ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПЕНСИИ:
П = Зп * КЗ * Кс
П – размер пенсии;
Зп – заработная плата (средняя зарплата за три года до выхода на пенсию);
Кз- коэффициент заработной платы (соотношение своей зарплаты к средней по стране);
Кс – коэффициент страхового стажа (каждый проработанный год умножается на 1%).
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что средняя зарплата в Украине в долларовом эквиваленте должна составить 620 долларов в 2021 году:
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