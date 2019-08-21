В Украине утвердили показатель средней зарплаты для начисления пенсий

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Показатель средней заработной платы в Украине для вычисления пенсий составляет 10259,64 грн. Об этом информирует пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ), ранее назвавшая число пенсионеров в стране.

"Утвержден за июнь 2019 года показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, из которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для начисления пенсии", – сказано в сообщении.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что показатель средней зарплаты за 2018 год для начисления пенсий был утвержден на уровне 7810,88 грн.

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что в следующем году размер наименьшей пенсии составит 1700-1750 грн, а до конца 2020-го эта сумма может вырасти до 1900 грн.

Мы также писали, что ПФУ внедрил новую модель обращения за назначением пенсии.Теперь сделать это можно "в один клик" через веб-портал электронных услуг ведомства. Сервис является частью системы предоставления услуг в сфере пенсионного обеспечения в электронной форме (е-пенсия).

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