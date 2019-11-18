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В Украине утвердили показатель средней зарплаты для начисления пенсий

18 ноября, 16:36

Показатель утвержден за сентябрь 2019 года

/ Фото: Pixabay

Показатель средней заработной платы в Украине для вычисления пенсий составляет 9322,61 грн. Об этом сообщается сегодня, 18 ноября, на странице Пенсионного фонда (ПФУ) в Facebook, где ранее назвали численность пенсионеров в стране.

"Утвержден показатель средней заработной платы за сентябрь 2019 года, которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для начисления пенсии", – сказано в сообщении.

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Новости "Сегодня" писали, что показатель средней зарплаты за 2018 год для начисления пенсий был утвержден на уровне 7810,88 грн.

Ранее в Кабинете министров заявляли, что в 2020 году размер наименьшей пенсии составит 1700-1750 грн, а до конца следующего года эта сумма может вырасти до 1900 грн. В то же время с 1 декабря 2019 года размер минимальной пенсии достигнет 1638 грн.

Мы также писали, что Пенсионный фонд внедрил новую модель обращения за назначением пенсии.Теперь сделать это можно "в один клик" через веб-портал электронных услуг ведомства. Сервис является частью системы предоставления услуг в сфере пенсионного обеспечения в электронной форме (е-пенсия).

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пенсии средняя зарплата ПФУ

Источник: Сегодня

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