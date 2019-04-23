В Украине утвердили показатель средней зарплаты для расчета пенсий

Показатель утвержден за февраль 2019 года

Изображение: Пенсионный фонд Украины.

Показатель средней заработной платы в Украине для вычисления пенсий составляет 8328 гривен 77 копеек. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

"Утвержден за февраль 2019 года показатель средней заработной платы, из которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для начисления пенсии", – сказано в сообщении.

Показатель средней зарплаты за 2018 год был утвержден на уровне 7810 гривен 88 копеек.

Напомним, на размер пенсии влияют три показателя: средняя зарплата по стране, размер собственной зарплаты и стаж. В формуле расчета пенсии, согласно ст. 40 закона "Об общеобязательном пенсионном страховании", учитывается как соотношение собственной зарплаты к средней за каждый расчетный месяц, так и средняя зарплата по стране за три года.

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПЕНСИИ:

П = Зп * КЗ * Кс

П – размер пенсии;

Зп – заработная плата (средняя зарплата за три года до выхода на пенсию);

Кз- коэффициент заработной платы (соотношение своей зарплаты к средней по стране);

Кс – коэффициент страхового стажа (каждый проработанный год умножается на 1%).

Подробнее о средней зарплате в Украине смотрите в сюжете:

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