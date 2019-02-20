В Украине утвердили показатели средней зарплаты для расчета пенсий

Пенсионный фонд Украины утвердил показатели за 2018 год и отдельно – за декабрь прошлого года

Фото: Национальный банк Украины / flickr.com.

В Украине утвердили показатели средней зарплаты для расчета пенсий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d2d/f25/5c6d2df25dd3a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d2d/f25/5c6d2df25dd3a.jpg 2019-02-20T12:44:00+02:00 Экономика Пенсионный фонд Украины утвердил показатели за 2018 год и отдельно - за декабрь прошлого года

Пенсионный фонд утвердил показатели средней заработной платы в Украине за 2018 год и отдельно – за декабрь прошлого года, сообщает пресс-служба Фонда.

"Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсий", – сказано в сообщении.

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По данным Фонда, показатель за 2018 год утвержден на уровне 7810 гривен 88 копеек, а за декабрь прошлого года – 9095 гривен 46 копеек.

Напомним, на размер пенсии влияют три показателя: средняя зарплата по стране, размер собственной зарплаты и стаж. В формуле расчета пенсии, согласно ст. 40 закона "Об общеобязательном пенсионном страховании", учитывается как соотношение собственной зарплаты к средней за каждый расчетный месяц, так и средняя зарплата по стране за три года.

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПЕНСИИ:

П = Зп * КЗ * Кс

П – размер пенсии;

Зп – заработная плата (средняя зарплата за три года до выхода на пенсию);

Кз- коэффициент заработной платы (соотношение своей зарплаты к средней по стране);

Кс – коэффициент страхового стажа (каждый проработанный год умножается на 1%).

С 1 января 2019 года минимальная пенсия в Украине для лиц старше 65 лет с трудовым стажем 35-50 лет выросла до 1669 гривен:

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