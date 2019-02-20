В Украине утвердили показатели средней зарплаты для расчета пенсий
Пенсионный фонд Украины утвердил показатели за 2018 год и отдельно – за декабрь прошлого года
Пенсионный фонд утвердил показатели средней заработной платы в Украине за 2018 год и отдельно – за декабрь прошлого года, сообщает пресс-служба Фонда.
"Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсий", – сказано в сообщении.
По данным Фонда, показатель за 2018 год утвержден на уровне 7810 гривен 88 копеек, а за декабрь прошлого года – 9095 гривен 46 копеек.
Напомним, на размер пенсии влияют три показателя: средняя зарплата по стране, размер собственной зарплаты и стаж. В формуле расчета пенсии, согласно ст. 40 закона "Об общеобязательном пенсионном страховании", учитывается как соотношение собственной зарплаты к средней за каждый расчетный месяц, так и средняя зарплата по стране за три года.
ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПЕНСИИ:
П = Зп * КЗ * Кс
П – размер пенсии;
Зп – заработная плата (средняя зарплата за три года до выхода на пенсию);
Кз- коэффициент заработной платы (соотношение своей зарплаты к средней по стране);
Кс – коэффициент страхового стажа (каждый проработанный год умножается на 1%).
С 1 января 2019 года минимальная пенсия в Украине для лиц старше 65 лет с трудовым стажем 35-50 лет выросла до 1669 гривен:
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