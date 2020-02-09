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В Украине увеличат размер алиментов: когда и на сколько

9 февраля, 12:49

Размер выплат вырастет в январе, июле и в декабре

Ребенок, дети

Ребенок, дети / Фото: Unsplash

В 2020 году размер алиментов будет повышаться трижды: в январе, июле и в декабре. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социальной политики.

Так, по данным Минсоцполитики, минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка до шести лет составит:

  • с 1 января 2020 года – 1 779 гривен;
  • с 1 июля 2020 года – 1 859 гривен;
  • с 1 декабря 2020 года – 1 921 гривен.

На содержание ребенка в возрасте 6-18 лет, как считают в министерстве, следует минимально выплачивать такие суммы:

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  • с 1 января 2020 года – 2 218 гривен;
  • с 1 июля 2020 года – 2 318 гривен;
  • с 1 декабря 2020 года – 2 395 гривен.

Напомним, что в Украине два года назад запустили программу "Чужих детей не бывает", благодаря которой решается вопрос выплат алиментов. По состоянию на середину июля прошлого года почти 60 тыс. неплательщиков алиментов получили штрафы от 20% до 50% от суммы долга.

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За 2019 год было взыскано алиментов на сумму 6,5 млрд гривен для 461,5 тыс. детей.

Юристы рассказали новостям "Сегодня", что самым действенным средством оказания воздействия оказалась возможность временного ограничения должника в праве выезда за границу. Не выпускать неплательщиков за границу помогает Единый реестр должников, который содержит информацию о более 165 тыс. должников по алиментам.

Немало случаев, когда не выпускают даже тех, кто хотел выехать на заработки – в итоге гражданам приходится платить.

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дети развод выплаты алименты Министерство социальной политики

Источник: Сегодня

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