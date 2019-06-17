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В Украине увеличилось производство мяса

17 июня, 04:04

Производство мяса на предприятиях выросло, а у населения – сократилось

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Объем производства мяса в Украине по итогам января-мая 2019 года увеличился на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики.

По данным ведомства, производство мяса за пять месяцев достигло 1,39 млн тонн в живом весе, тогда как годом ранее составляло 1,33 млн тонн.

На предприятиях этот показатель вырос до 922,6 тыс. тонн (+9,6% в годовом измерении), а в хозяйствах населения, наоборот, сократился до 472,2 тыс. тонн (-2,5%).

Напомним, по итогам 2018 года Украина установила абсолютный рекорд по объему экспорта курятины – за границу продали 329 тыс. тонн продукта.

В апреле Государственная фискальная служба обнародовала таможенную статистику, согласно которой по итогам января-марта 2019 года Украина поставила на внешние рынки 103,6 тыс. тонн мяса и субпродуктов домашних птиц, при этом импорт этой продукции в страну составил 30,7 тыс. тонн.

Жара, установившая в Украине, не мешает продавцам продавать мясо и молоко прямо с лотков под открытым небом. Что происходит на стихийных рынках, узнали новости "Сегодня":


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Тег сельское хозяйство, мясо, производство, Госстат

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Сегодня

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