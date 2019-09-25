В Украине уволили топ-чиновников, доллар бьет антирекорды, Трампу готовят импичмент: итоги дня

Общество

23 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб и один был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Кабмин удовлетворил заявления об увольнении и.о. председателя "Укравтодора" Славомира Новака и начальника Нацполиции Сергея Князева. Также правительство освободило должностей руководителей восьми ведомств:

Госагентства лесных ресурсов;

Государственной архитектурно-строительной инспекции;

Госслужбы геологии и недр;

Государственной архивной службы;

Нацагентства по вопросам госслужбы;

Государственного агентства резерва;

Госагентства по вопросам электронного правительства;

Госслужбы по безопасности на транспорте.

Президент Владимир Зеленский встретился в кулуарах 74-й сессии Генассамблеи ООН с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. Также у запланирована встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Узнавайте больше из онлайна сайта "Сегодня" – Визит президента Зеленского в США и встреча с Трампом: все подробности

Украина и Колумбия подписали соглашение о безвизе. Об этом сообщил министр иностранных Вадим Пристайко.

1 октября начинается очередной призыв на срочную военную службу. План призыва для Киева составляет 634 человека, сообщил военный комиссар столицы Сергей Клявлин. В военкоматы повестками вызвали 37 629 призывников, а всего на воинском учете в Киеве стоят 94 тыс. человек. При этом на почти 35 тыс. призывников, которые годами уклоняются от явки в военкомат, переданы материалы в Нацполицию для их розыска. С каждым годом число граждан, уклоняющихся от военной службы, увеличивается, заявил военный и комиссар.

Экономика

Укрепил на 9 копеек до 24,12 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 26 сентября по сравнению с предыдущим банковским днем, 25 сентября. Курс "зеленого" опустился ниже уровня 17 января 2016 года (24,19 грн) и приблизился к психологической отметке в 24 гривни, ниже которой не опускался с 15 января 2016 года. То есть курс доллара США в Украине находится на минимуме за три года и восемь месяцев. За неделю – с 19 по 26 сентября – гривня по отношению к доллару окрепла уже на 64 копейки.

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13,2 млрд грн привлекло Министерство финансов в бюджет на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа. При этом ОВГЗ сроком обращения 1981 день (5,4 года) продали на 12,9 млрд грн. Процентные ставки по этим ценным бумагам удалось уменьшить до 15,84% годовых.

20 млрд кубометров газа уже находится в подземных хранилищах, этот показатель – исторический максимум запасов за последние девять лет. До конца сезона закачки газа, который продолжается до середины октября, "Укртрансгаз" планирует накопить еще около полумиллиарда кубометров. Такие запасы, а также объемы добычи украинского газа и импорта из стран Евросоюза позволяют считать, что Украина готова к стабильному прохождению отопительного сезона 2019-2020 годов.

Кабмин утвердил законопроект об обороте земель сельхозназначения. Земля будет покупаться только украинскими гражданами и украинскими компаниями. В пределах области никто не может купить больше, чем 15% от сельскохозяйственной земли. Мораторий на продажу должен быть снят с 1 октября следующего года.

Нацбанк распространил на банки право округлять суммы кассовых операций – это связано с изъятием из обращения монет мелких номиналов.

Произвели 133,8 тыс. тонн сахара украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения, который стартовал 1 сентября. Об этом сообщила ассоциация "Укрцукор". По состоянию на 24 сентября переработано 1014,8 тыс. тонн сахарной свеклы.

Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу авиакомпании SkyUp на решение Барышевского райсуда о приостановке действия лицензии перевозчика. Это решение отменено.

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Экспортировали 12,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур украинские аграрии с начала 2019-2020 маркетингового года (июль 2019 – июнь 2020), по состоянию на 24 сентября, что на 49% больше, чем по состоянию на аналогичную дату прошлого года.

Фонд гарантирования вкладов продлил срок ликвидации банка "Финансы и Кредит" на один год – с 18 декабря 2019 года до 17 декабря 2020 года.

Мир

Спикер Палаты представителей Конгресса США объявила, что палата официально приступает к изучению вопроса, надо ли начинать процедуру импичмента президента Дональда Трампа.

Правительство Эстонии отменило свое решение 2010 года, которое позволяло гражданам Украины не платить государственную пошлину за долгосрочные визы. Сейчас пошлина за рассмотрение заявки на такую ​​визу составляет 80 евро, с 1 января 2020 будет 100 евро. Граждан, которые планируют посетить Эстонию на срок до 90 дней без права на трудоустройство и при наличии биометрического паспорта, это изменение не касается.

Крупнейший аэропорт мира открыт в Китае под Пекином. Строительство аэропорта "Дасин" началось пять лет назад. Он имеет четыре взлетно-посадочные полосы и в год может принимать до 620 тыс. рейсов. Пропускная способность к 2025 году может составить 72 млн человек. К этому сроку через него будут ежегодно доставлять также до 2 млн т грузов.

Выросли почти на 60% цены на свинину в Китае с начала этого года. Поголовье свиней в стране сократилось из-за эпидемии африканской чумы свиней (АЧС), но спрос на мясо в стране остался высоким. Поэтому Китай резко увеличил импорт, и это отразилось на ценах на мясо по всему миру.

Лига конференций УЕФА станет третьим по престижности еврокубком и стартует уже в 2021 году. В турнире будут участвовать 32 европейских команды. При этом количество участников Лиги Европы сократится с 64 до 32 клубов. Участниками новой Лиги станут клубы, занявшие высокие места в чемпионатах, которые находятся в нижней части рейтинга европейских национальных чемпионатов.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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