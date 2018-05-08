В Украине ужесточатся требования к школьному питанию
Проверять поставщиков продуктов для детей будут по-новому
Контроль за безопасностью питания в учебных заведениях с 20 сентября 2019 будет осуществляться по новым правилам. Такое требование предусмотрено законом "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов", сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Важнейшим новшеством для операторов, предоставляющих услуги питания, станет введение международной системы Hazard Analysis and Critical Control Points (НАССР). Эта система идентифицирует, оценивает и контролирует опасные факторы, которые являются определяющими для безопасности пищевых продуктов.
Кроме внедрения системы НАССР, субъект хозяйствования, который предоставляет услуги питания в учебных заведениях, должен быть внесен в Государственный реестр мощностей операторов рынка (или, в случае необходимости, получить эксплуатационное разрешение). Также оператор рынка должен иметь возможность установить других операторов рынка, которые поставляют ему пищевые продукты, то есть обеспечить прослеживаемость.
Чтобы операторы рынка успели приспособиться к новым требованиям, в Украине вводятся переходные париоды. Так, для мощностей, в составе которых есть необработанные ингредиенты животного происхождения (кроме малых мощностей), новые требования уже вступили в силу с 20 сентября 2017 года.
Для мощностей, осуществляющих деятельность с пищевыми продуктами, в составе которых отсутствуют необработанные ингредиенты животного происхождения (кроме малых мощностей) требования заработают с 20 сентября 2018 года.
Для малых мощностей установлен переходный период до 20 сентября 2019 года. Большинство субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги питания в образовательных учреждениях, относятся именно к этой категории.
Напомним, кроме того, в Украине могут ввести обязательное питание для школьников. Сделать это хотят для борьбы с заболеваниями пищеварительной системы у детей. Если еще в начальных и средних классах (с 1 по 9) болеет всего 14,6% детей, то в старших этот цифра вырастает до 29%.
При этом бесплатного школьного питания становится меньше. Раньше бесплатно могли питаться абсолютно все ученики младших классов, но теперь такие решения принимают местные власти.
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