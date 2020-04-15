В Украине вернут государственный контроль над ценами: список продуктов

Регулирование распространится не на все товары и будет только временным

После того, как вслед за объявлением карантина в Украине подорожали самые популярные товары, Кабинет министров намерен ввести государственное регулирование цен на 10 основных продуктов питания. Как заявил после заседания правительства министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. По его словам, такое решение будет принято "для обеспечения продовольственной безопасности".

"На данный момент это 10 товаров – основные для каждого человека или домохозяйства: мука, сахар, макаронные изделия, молоко, яйца, хлеб, мясо птицы, сливочное масло, гречневая крупа", – заявил Петрашко.

При этом министр заверил украинцев, что дефицита продуктов в стране нет и не будет.

"Все товары есть в наличии", – отметил Петрашко.

Напомним, государственное регулирование цен на продукты в Украине было отменено еще три года назад – в 2017-м. При этом недавно сайт "Сегодня" разбирался, что будет дорожать, что не будет, и какие меры предпринимает Кабмин, чтобы смягчить продуктовую инфляцию.

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Подробнее о том, что будет в именно в апреле с ценами на продукты, смотрите в сюжете:

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