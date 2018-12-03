В Украине возник дефицит свеклы, цены рекордно взлетели

Сегодня, 17:51

За неделю стоимость продукта выросла на треть

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Оптовые покупатели заявляют о дефиците столовой свеклы на украинском рынке. Об этом сообщила пресс-служба "Украинской плодоовощной ассоциации" (УПОА).

На этом фоне цены на свеклу всего за неделю выросли более чем на 30%. Так, сегодня фермеры предлагают эту продукцию по 5,5-7 грн/кг в зависимости от качества, объема партии и региона. Еще неделю назад цены в этом сегменте стартовали от 4 грн/кг.

Сейчас свекла стоит в два раза дороже, чем в начале зимы 2017 года и предлагается по рекордным для этого периода ценам. 

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"Оптовые компании и розничные сети в Украине все чаще сталкиваются с проблемами в приобретении необходимых объемов столовой свеклы и уже заявляют о дефиците этой продукции. Кроме того, покупатели начали искать альтернативу на внешних рынках, поэтому уже скоро Украина может начать массовый импорт столовой свеклы. Украинские производители, учитывая недостаток предложения на рынке, а также ажиотажный спрос, продолжают активно повышать цены", – пояснили специалисты. 

Как отмечают эксперты, производители намерены и дальше повышать цены, а некоторые из них даже отказываются от продаж, ожидая возможности реализовать продукцию на еще более выгодных для себя условиях.

Ранее стало известно, во сколько украинцам обойдется кастрюля борща:

Кроме того, эксперты определили, какие продукты в Украине подорожал сильнее всего с начала 2018 года. Кроме того, по прогнозам специалистов, до конца года цены на продукты вырастут еще на 15-20%.
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Источник:

"Сегодня"

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