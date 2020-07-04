В Украине вступил в силу закон о запрете штрафов за просрочку платежей

В Украине вступил в силу закон, согласно которому банкам запрещено взимать со своих клиентов неустойку за просрочку платежей во время карантина.
Теперь заемщики не обязаны платить штрафы и пеню по кредитам в период карантина и еще в течение 30 дней после его окончания.
Указано, что данные изменения внесли в Хозяйственный кодекс.
Напомним, в первом чтении законопроект №3257 Верховная Рада приняла во время заседания еще 13 мая. Тогда проект закона поддержали 278 народных депутатов. В Украине уже введен запрет на такие неустойки для физических лиц, а теперь его будут расширять и на предпринимателей.
Кроме того, ранее Рада продлила действие налоговых льгот, которые были введены ранее, чтобы поддержать малый бизнес во время карантина. Послабления касаются в основном физлиц-предпринимателей (ФЛП).
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