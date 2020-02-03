Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,03
27,66

В Украине вступил в силу закон об уменьшении штрафов для работодателей: что изменилось

3 февраля, 11:25

За первое нарушение к работодателям будут применять письменное предупреждение вместо штрафа

/ Фото: Pixabay

В Украине вступил в силу закон №1233 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины". Документ предполагает уменьшение размера штрафных санкций за нарушение требований трудового законодательства.

Документ предлагает применять вместо штрафа письменное предупреждение к работодателям которые впервые:

Реклама

  • допустили сотрудника к работе без трудового договора;
  • оформили сотрудника на неполный рабочий день при том, что фактически он выполняет работу на протяжении полного дня;
  • выплатили зарплату без уплаты ЕСВ.

При повторном нарушении к работодателю предлагается применять штраф в тридцатикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение. Ранее штраф устанавливался на уровне 100 минимальных затрат.

В тренде
Гривня падает: экономист рассказал, из-за чего доллар идет вверх

Кроме того, несоблюдение минимальных госгарантий в оплате труда наказывается в двукратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

Ранее сообщалось, что новый закон "О труде" уже находится в парламенте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Трудовой кодекс работодатели трудовой договор КЗоТ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину идет аномальная погода: прогноз на февраль
В Украину идет аномальная погода: прогноз на февральУкраина
Украинец снял видео о платежке за газ и собрал 4,7 млн просмотров за три дня
Украинец снял видео о платежке за газ и собрал 4,7 млн просмотров за три дняЭкономика
Зарплаты чиновников изменятся: что придумали в Кабмине
Зарплаты чиновников изменятся: что придумали в КабминеЭкономика
Продать собаку и оплатить коммуналку:
Продать собаку и оплатить коммуналку: "Слуга народа" дал совет пенсионеркеПолитика
За роды – 8136 грн: стали известны тарифы на медуслуги в Украине
За роды – 8136 грн: стали известны тарифы на медуслуги в УкраинеУкраина
Получить землю бесплатно: почему у украинцев с этим большие проблемы
Получить землю бесплатно: почему у украинцев с этим большие проблемыЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...